Митрополит Тверской и Кашинский Савва (Михеев), возглавивший Тверскую митрополию в июле 2018 года, не собирается отказываться от своего курса на русификацию церковного богослужения и, судя по его высказываниям в специальном видео-обращении по поводу случившегося в Твери скандала, не намерен прислушиваться к мнению своей паствы, выступающей против навязывания приходу кафедрального собора Твери богослужений на русском языке с участием отца Георгия Кочеткова и его последователей.

Ранее сам владыка Савва совершил в одном из больничных храмов Твери литургию на русском языке, что вызвало в церковной среде неоднозначную реакцию. Вскоре после этого архиерей признался, что «впервые прочитал Литургию на русском языке и открыл для себя новые смыслы». «Это очень интересный и полезный опыт. Я считаю, что этот храм должен быть открытой миссионерской площадкой», — заявил тогда митрополит Савва.

Однако, вскоре «открытой площадкой для миссионерства» был в явочном порядке объявлен и Воскресенский кафедральный собор Тверской епархии, и, похоже, что это только начало. Тверской митрополит твёрдо встал на путь перевода богослужения на русский язык. Об этом он открыто сказал в своём обращении. Но при этом готов вести диалог со своей паствой.

Ниже мы приводим полный текст обращения митрополита Саввы, который предложил тверичам обсудить случившуюся ситуацию в Тверской епархии 20 февраля 2020 года, когда он вернётся из отпуска. Стоит отметить, что уходить в отпуск или уезжать в длительные командировки сразу после больших кадровых перестановок в епархии или сомнительных решений, могущих вызвать возмущение, — это характерная черта некоторых архиереев. Так в своё время советовал своим ученикам поступать митрополит Никодим (Ротов).

«Весьма опечален теми событиями, которые происходили в нашей Тверской епархии в буквально недавнее время. Поэтому отцы, братья и сестры я хотел бы обратиться к вам с небольшим видео-обращением.

Любой архиерей или епископ находится вне какой-либо политической партии, какой-либо группы, не относится ни к левым ни к правым. Потому что к архиерею, священнослужителю должны иметь возможность прийти все, кто пожелает, независимо от его взглядов на эту жизнь, дабы получить от него какое-либо утешение и, может быть, принести какое-либо покаяние. Это является неким объединяющим началом, ибо любой священнослужитель, а наипаче епископ, приводит человека ко Христу, вокруг Кого мы все с вами объединяемся. Ибо во Христе является единство.

Мне вспоминаются апостольские послания, послание к коринфинам, где происходила, действительно, смута, подобно той смуте, которая происходила у нас, когда люди кричали, что они павловы, другие кричали — апполосовы, третьи — симоновы. Апостол Павел сказал: «а я — Христов». Поэтому мы с вами, находясь в Церкви, как в обществе людей, мы с вами все Христовы и объединяемся вокруг Него, вокруг одной Евхаристической Чаши. Вот залог нашего в вами единства, вот залог нашего с вами спасения.

Враг рода человеческого не дремлет, поэтому он хотел нас разъединить, разлучить и отобрать то главное, что у нас есть — участие всех нас вместе в Таинствах Церкви.

Вопрос языка, конечно же, важен, но нам нужно помнить, что Бог слышит нас на любом языке, ведь вся вселенная Ему одномоментно молится, и Он понимает всех нас. Для меня церковно-славянский язык является особым церковно-славянским языком, языком богослужения, ибо с измала я в нём воспитан и как церковнослужитель совершаю на нём богослужения уже не одно десятилетие. Это язык особенный, таинственный, как некоторые из нас говорят, это язык, который объединяет все наши славянские народы. Я согласен с этим, язык богослужения должен быть возвышенным, но в этой возвышенности, я считаю, должна быть для всех нас понятность, то какие слова мы возносим Богу. И поэтому я рад приветствовать то решение Святейшего Патриарха, который на Епархиальном собрании объявил, что мы с вами должны читать Слово Божие параллельно и на русском языке, чтобы именно это Слово Божие входило в наше сознание и от этого происходило бы осмысление евангельских строк. Но я противник того, чтобы язык богослужения был переведён некачественно, некрасиво. Вспомним труды Поместного Собора 1917−1918 годов, где было постановлено, чтобы по большей части заменить те неудобовоспринимаемые слова в церковно-славянском языке на более понятные. И поэтому, наверное, скорее всего, причина конфликта среди нас — она не в языке, она внутри нас. Потому что в наше сердце закралось зло, которое разъединяет нас.

Конечно, я в этом видео не отвечу на все вопросы, и в этом нет цели этого моего обращения. Я хотел бы просто заставить всех нас с вами ответить на вопрос: кто мы, в чём наша сущность? И встретиться 20 февраля сего года в нашем Воскресенском кафедральном соборе в 18.30, где мы по обычаю, как я это делаю на наших встречах, читаем Слово Божие, рассуждаем, говорим проповеди, отвечаем на вопросы. Но хотелось бы попросить, чтобы те, кто придёт на нашу встречу, носили бы мирных дух, дух, который бы нас всех объединял, а не разъединял. Хотелось бы, чтоб мы с вами, действительно, были по делам христиане, которые любят друг друга. Я вас всех люблю, поскольку мы для меня являетесь паствой моей, за вас возношу свои молитвы и хотел бы, чтоб мы с вами в мире и единомыслии славили Бога. Да поможет нам в этом Господь!"

О том, что на самом деле говорил Патриарх Кирилл, касаясь темы языка на Епархиальном собрании Москвы, можно ознакомиться здесь.

Русская линия