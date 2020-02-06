Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обратился к организаторам, участникам и гостям Международной научной конференции «Церковь мучеников: гонение на веру и Церковь в ХХ веке», открывшейся в Киеве, со специальным обращением, в котором обратил внимание, что «наша Церковь — это Церковь мучеников, а их пролитая кровь — это свидетельство несокрушимой веры в Бога», сообщает официальный сайт УПЦ.

«История Православной Церкви в советский период — это трагическая и величественная одновременно страница прошлого века, которая залита багряной кровью безвинно убитых православных христиан. Советская власть, начиная с 1918 года, поставила себе цель искоренить религию и построить новое атеистическое общество. И первым же орудием большевистской власти, с помощью которого произошли кардинальные изменения в отношениях с Церковью, стало советское законодательство. Первые же законодательные акты подорвали социальную и экономическую базу Православной Церкви. Следующим разрушительным шагом в отношении Церкви стало физическое истребление духовенства и православных верующих», — говорится в послании.

«Уже в первые годы существования коммунистической власти без суда и следствия по всей территории советского союза прокатились волны убийств православных иерархов и духовенства. Так, в Петрограде, 31 октября 1917 года, был убит первый священник Иоанн Кочуров; в Киеве, 7 февраля 1918 года, был расстрелян Киевский Митрополит Владимир (Богоявленский); 20 июня 1918 года в Перми был расстрелян архиепископ Пермский Андроник (Никольский), а в августе того же года — красноармейцами были убиты все члены делегации, которые прибыли для выяснения обстоятельств убийства владыки Андроника. Среди них были: архиепископ Черниговский Василий (Богоявленский), архимандрит Матфей (Померанцев) и другие. Этот список можно продолжить, но уже из этих первостепенных фактов понятно, что политика террора советской власти была направлена на полную ликвидацию Православной Церкви в советском союзе», — напомнил митрополит Онуфрий.

«Пик репрессий пришёлся на 1937−1938 годы — годы красного террора, когда была уничтожена элита общества, в том числе — сотни тысяч священнослужителей, иноков и мирян. Физическое уничтожение епископата, духовенства, монашества и верующих сопровождалось конфискацией церковного имущества, закрытием православных храмов и монастырей как центров духовности. В общем, по всей Киевской епархии к концу 1930-х годов осталось только два храма; все монастыри были ликвидированы, разрушена система духовного образования», — отмечается в документе.

По словам митрополита Онуфрия, история Церкви свидетельствует, что «силы зла, „врата ада“ не могут одолеть Церковь (Мф. 16:18)». «Наша Церковь — это Церковь мучеников, а их пролитая кровь — это свидетельство несокрушимой веры в Бога», — отметил Предстоятель, напомнив слова священномученика Онуфрия (Гагалюка): «Для Церкви Христовой кровь и гонения — не новость. Все это уже было. И все это вело к уничтожению Православной Церкви, а к Ее прославлению и разрастания. Гонения посылаемые для испытания нашей верности Богу. И за твердость веры нас ждет венец жизни».

«Вглядываясь в подвиг новомучеников, мы ещё раз убеждаемся в истинности слов Господа нашего Спасителя Иисуса Христа о том, что всё возможно верующему (Мк. 9:23). Вера в Бога давала новомученикам силу терпеть оскорбления и травлю, холодные подвалы и ночные допросы, голод и холод в ссылках и страшные пытки. Выдержать всё это и не повредиться духом могли только те, кого укрепляла сила Божия, в ком была несокрушимая вера и всё покрывающая Божья благодать. Все эти качества явлены нам новомученики и исповедники XX века. Верю, что сегодняшняя научная конференция станет хорошей основой для осмысления подвига и наследия новомучеников и исповедников ХХ века. Призываю на ваши труды Божие благословение. Пусть Господь наш Иисус Христос молитвами святых новомучеников и исповедников умудрить всех нас и наставит в вере и истине», — заключил митрополит Онуфрий.

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