Премьер Мишустин призвал отказаться от увеличения штрафов и пеней для населения, заявив, что повышать штрафы за превышение скорости на дороге точно не будут…

Вся слава принятия непопулярных мер, которые ведут к существенному повышению финансовой нагрузки на население, должна остаться на правительстве Медведева и никоим образом не касаться правительства Мишустина. Об этом сегодня дал понять сам Михаил Мишутин, который вынужден был публично дать по рукам тем чиновникам, которые до сих пор не поняли, что «штрафные инициативы» теперь не «в моде», и правительство нацелено на увеличение благосостояния граждан.

В частности, досталось Министерству юстиции, которое опубликовало проект нового Кодекса об административных правонарушениях. В нём, в частности, предусматривается рост штрафов за превышение скорости. Так, штраф за превышение на 20−40 км/ч составит 3 тыс. руб. (сейчас 500 руб.), а штраф за превышение на 40−60 км/ч составит 4 тыс. руб. (сейчас 1−1,5 тыс. руб.). Предполагалось, что Кодекс вступит в силу 1 января 2021 года.

Однако, премьер Михаил Мишустин заявил, что этого не будет, сообщает РБК. «При разработке нового кодекса о КоАП было предложено увеличить сумму штрафов за превышение скорости до 5 тысяч рублей. Для многих это просто непосильно. Мы с вами еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы», — сказал Мишустин на заседании правительства РФ в четверг.

По его словам, «любые вопросы, которые касаются введения новых размеров штрафов, нужно в первую очередь рассматривать с учетом платежеспособности населения, а также с точки зрения улучшения качества автоматизации и администрирования, а не идти по самому простому пути, кратно увеличивая их размер».

Мишустин призвал в принципе пересмотреть правила и нормативы работы с документами, не выносить на утверждение «сырые и неготовые» документы, поскольку это «формирует соответствующий образ государства у людей».

Он отметил, что «мнение граждан — главный индикатор деятельности».

«При подготовке ведомственных документов правительству нужно учитывать не только финансово-экономические и социальные последствия, но и возможный общественный резонанс принимаемых решений, четко информировать людей, идет ли речь о предложениях, еще нуждающихся в проработке, или о чем-то другом, уже принятых решениях, особенно когда речь идет о социально значимых решениях», — сказал глава правительства.

Кремлю совсем не нужно, чтобы накануне грядущих в 2021 году выборов в парламент, а также Президента РФ в 2024 году, население России вспоминало пенсионную реформу и продолжало негодовать на чиновников, которые придумывают всё новые способы пополнения казны за счёт пеней и штрафов. Если правительство Медведева все последние годы было «правительством камикадзе», то правительство Мишустина должно теперь стать «правительством новых надежд» для россиян, которые вскоре пойдут на выборы.

От данной линии, очерченной Владимиром Путиным, Михаил Мишустин отступать пока не намерен.

Русская линия