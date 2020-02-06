Константинопольский Патриархат в последние годы принимает решения, которые бьют не только по нему самому, но и по единству всего мирового Православия, заявил владыка…

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий: В Черногории Фанар на признание раскольников не пойдёт, в Македонии — это уже другой разговор

Своими решениями по Украине, а также возможным вмешательство в церковные дела в Черногории и Македонии, Константинопольский Патриархат только навредит и себе, и единству всего Православия, заявил 5 февраля 2020 года митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Радович) в интервью сербской газете Glas Srpske, сообщает СПЖ.

«Что касается Черногории, то он (Константинополь) точно не изменит позицию, — сказал иерарх, отвечая на вопрос о возможности предоставления автокефалии раскольнической „Черногорской церкви“. — Что касается Церкви в Македонии, то это уже другой разговор. Я надеюсь, что без договора с Сербской Православной Церковью он не будет этого делать».

В противном случае, считает владыка, «это будет просто катастрофическим как для него, так и для Православной Церкви в целом». «И то, что было с Украиной, было катастрофой для сегодняшней и будущей роли Константинопольского Патриархата», — подчеркнул владыка Амфилохий.

Говоря о разделении в Православии, к которому привело решение Фанара предоставить Томос раскольнической структуре на Украине, митрополит Амфилохий отметил, что Сербской Православной Церкви близки и Константинополь, и Москва, но «ближе всего Церковь Божия, Святая, Соборная и Апостольская».

«Мы бесконечно уважаем Константинополь, там мы рождены, с другой стороны по вере, языку и крови мы близки к русским. Константинополь давно распят и находится в очень сложной ситуации, но такая обстановка вокруг Украинской Церкви вредит как Константинополю, так и единству Православия», — пояснил архиерей.

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