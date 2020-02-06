В день 100-летия трагической гибели Георгиевского кавалера в Санкт-Петербурге пройдут панихиды и будет освящён уникальный киот его Небесного покровителя св. блгв. кн. Александра Невского…

7 февраля 2020 года, в пятницу, исполняется 100 лет со дня гибели Верховного правителя России и Верховного главнокомандующего Русской армией (с ноября 1918 г. — по январь 1920 г.) Георгиевского кавалера адмирала Александра Васильевича Колчака.

В этот день в Северной столице, в храме Святой Троицы «Кулич и Пасха», где был крещён будущий адмирал, по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия состоятся мемориальные торжества.

В 10.00 в храме пройдёт Божественная литургия. Затем будет торжественно освящён памятный киот с иконой Небесного покровителя адмирала Колчака — святого благоверного великого князя Александра Невского. Освящение киота состоится в 12.00, после чего будет отслужен молебен святому благоверному князю Александру Невскому и панихида по адмиралу Александру Колчаку.

В верхней части киота находится ростовая икона св. Александра Невского в мантии из горностая (символ верховной власти), меч в руке князя опущен вниз. В нижней части киота расположен бело-голубой Андреевский морской флаг, а в углах киота — Георгиевские кресты.

Под иконой — золотая табличка с надписью: «Вечная память Верховному Правителю России, Георгиевскому кавалеру адмиралу Александру Васильевичу Колчаку и всем христолюбивым воина белых армий за Веру, честь и достоинство Отечества живот свой положивших».

«Киот устанавливается в память о русском офицере, отдавшем свою жизнь за веру православную и наши вековые традиции. Он не изменил присяге и не снял погоны», — заявил инициатор создания киота вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев. Он также отметил, что подобный киот уже находится в Свято-Троицком храме в столице Сербии Белграде и теперь такой же символ появится в Северной столице России.

Вечером в 19.30 в Троицком храме «Кулич и Пасха» также состоится панихида в память о Георгиевском кавалере.

Адрес: Санкт-Петербург, просп. Обуховской Обороны, дом 235. На торжества приглашаются все желающие.

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