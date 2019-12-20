Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своём докладе на Епархиальном собрании г. Москвы 20 декабря 2019 года обратил внимание на утверждения о том, что «сегодня миряне сталкиваются с трудностями в понимании богослужения» и разъяснил свою позицию по отношению к предложениям «перевести всё богослужение на современный русский язык, сократить его изменяемые части и другие подобные предложения», сообщает Патриархия.Ru.

По мнению Его Святейшества «такие решения не принесут пользы». При этом Патриарх Кирилл указал, что «славянский язык органично изменялся на протяжении более чем десяти веков существования Русской Церкви».

«В последние годы Священный Синод неоднократно давал указание, чтобы при составлении новых богослужебных текстов на церковнославянском языке их авторы и редактирующая эти труды Синодальная богослужебная комиссия избегали малопонятных, архаичных грамматических или лексических конструкций. Более того, мы помним, что в 1909 году Святейший Правительствующий Синод одобрил издание отредактированных текстов Постной Триоди, подготовленных комиссией под председательством будущего Патриарха Сергия, а двумя годами позже благословил издание исправленной Цветной Триоди и продолжение работ комиссии по исправлению Октоиха и Миней (довести этот труд до конца не позволила революция)», — заявил Предстоятель.

«Однако главная сложность в понимании мирянами богослужебных текстов проистекает из самого их содержания, из высоты догматического учения, поэтических особенностей и насыщенности библейскими образами, которые непросто понять тем, кто обладает поверхностными знаниями о церковном учении и о библейской истории. Поэтому важнейшая задача для священников — это через просвещение прихожан помочь им понимать содержание и смысл православного богослужения. Эта учительная задача никак не отменяет необходимости устранять практические недостатки, такие как невнятность и поспешность в произнесении текстов и возгласов или, наоборот, утомительное для внимания затягивание и искусственная театральность, эмоциональность или вычурность; неправильная расстановка акцентов в текстах; неблагоприятная акустика храма, которую можно, как правило, исправить современными техническими средствами. Всё это не требует больших усилий при внимательном и ответственном отношении к богослужению, любви к нему. В сфере просвещения людей также есть достаточно много несложных способов помочь мирянам хотя бы на базовом уровне», — подчеркнул Святейший Владыка.

«В своём позапрошлогоднем докладе на епархиальном собрании я приводил пример того, как в некоторых храмах прихожанам раздают тексты праздничных, а иногда и воскресных богослужений, или хотя бы канонов, с параллельным русским текстом и подстрочным пояснением сложных мест. Такие тексты можно печатать недорого, в самом простом виде, без специальной верстки или цветного оформления. Пользу они приносят очень большую», — продолжил Предстоятель. По мнению Его Святейшества, «полезно на праздники и Великим постом читать после 6-й песни канона синаксарь или краткое житие святого на русском языке».

Святейший Патриарх проинформировал собравшихся: «В этом году я поручил комиссии Межсоборного Присутствия по вопросам богослужения проработать проект составления сборника новой редакции назидательных текстов, читаемых во время богослужений. Пока эта работа ещё ведётся, но некоторые тексты можно найти в сети Интернет. Также полагаю возможным, чтобы там, где общины к этому готовы, апостольские и паремийные чтения, которые нередко наиболее сложны для понимания, звучали на русском языке. То же касается чтения Евангелия при совершении треб и при уставном прочтении всего текста Четвероевангелия на Страстной седмице, которое на практике нередко распределяется на весь Великий пост. При этом настоятелям следует прислушиваться к своим приходам: где-то введение упомянутых практик будет воспринято с благодарностью, а где-то может вызвать неприятие, обусловленное иной многолетней привычкой».

«Важно помнить, что здесь главная цель священника не в том, чтобы реализовать нечто, что представляется ему теоретически правильным, но в том, чтобы помочь прихожанам преумножить в себе любовь к богослужению», — особо отметил Святейший Владыка.

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