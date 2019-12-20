Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа по двум статьям — «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу». Результаты разделились по партийному признаку — парламентское большинство в лице демократов голосовало за импичмент, республиканцы были против, сообщает РИА Новости.

По первой статье «за» проголосовали 230 человек, «против» — 197, один воздержался. По второй статье «за» было 229 депутатов, против — 198, один парламентарий вновь воздержался. Далее рассмотрением дела займется сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом. При этом республиканское большинство в верхней палате конгресса не собирается выносить импичмент главе государства.

Сам Трамп назвал процедуру отстранения его от должности, инициированную демократами, их «политическим самоубийством». «Вы видели мои рейтинги? <…> Они старались объявить мне импичмент с первого дня. Они старались сделать это еще до того, как я начал борьбу», — заявил президент на митинге в штате Мичиган, имея в виду, что его рейтинг популярности, согласно последнему опросу, вырос с 38 процентов в октябре до 43 процентов.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что Трамп готов к следующим шагам в рамках процедуры импичмента и уверен, что будет полностью оправдан в сенате. В связи с этим он настаивает на скорейшей передаче дела из Палаты представителей в Сенат, что для демократов стало неприятной новостью.

Дело в том, что американские демократы надеялись как можно дольше разыгрывать карту импичмента против Трампа и на этой волне планировали выйти на выборы. Однако, в реальности может оказаться, что, инициировав этот процесс, они проиграют, ведь в Сенате у Трампа большинство, а разговор там пойдёт не о Трампе, а о злоупотреблениях лидера демократов Байдена на Украине.

Как известно, Президента США обвиняли в том, что он якобы давил на украинские власти, чтобы те начали расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена по подозрению в коррупции. На Украине активно работал сын Байдена, и поэтому в Белом доме заподозрили, что здесь что-то неладно. Теперь Трамп намерен разыграть эту карту в Сенате, и победа демократов может оказаться пирровой.

«Причина, по которой демократы не хотят передать статьи импичмента в Сенат, в том, что они не хотят, чтобы под присягой свидетельствовал коррумпированный политик Адам Шифф, они не хотят также, чтобы свидетельствовали осведомитель, пропавший второй осведомитель, информатор, Байдены!» — написал Трамп в Twitter, дав понять, что не собирается сдаваться и сделает всё, чтобы дать жёсткий ответ демократам.

Русская линия