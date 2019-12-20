Первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга отправятся в Крым 23 и 24 декабря 2019 года…

Российские власти заявили об официальном завершении строительства моста через Керченский пролив. На самом высоком уровне официально подтверждена технологическая готовность объекта, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Ростехнадзора.

«Контролем занималась специально созданная рабочая группа из числа работников центрального аппарата Ростехнадзора, Северо-Кавказского управления ведомства и межрегионального управления Ростехнадзора по Республике Крым и городу Севастополю. Общее руководство работой группы осуществлял руководитель Федеральной служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алешин», — говорится в заявлении.

После окончания всех проверок Ростехнадзор выдал заключение о том, что объект построен и соответствует проектной документации. Документы получил заказчик — ФКУ Упрдор «Тамань».

Ранее в этот же день открытие железнодорожной части Крымского моста в Кремле назвали главным событием 2019 года.

Первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга отправятся в Крым 23 и 24 декабря 2019 года. Время в пути составит 43 и 33 часа соответственно. 30 ноября сообщалось, что большинство билетов на первые поезда из Москвы в Симферополь и обратно уже проданы.

20 ноября стало известно, что движение грузовых поездов по железнодорожной части моста начнётся следующим летом. Планируется, что первые эшелоны пойдут уже 1 июня 2020 года.

Строительство железнодорожной части Крымского моста началось в феврале 2016 года. Автодорога была сдана в эксплуатацию досрочно. С мая 2018 года по мосту проехало 8 млн машин, в том числе более 100 тыс. автобусов и почти 800 тыс. грузовиков.

Многие сомневались в том, что на фоне санкций Россия сможет своими силами построить столь грандиозное сооружение. Но в настоящее время проект закончен, что не может не радовать. Слава Богу, Крымский мост не превратился в долгострой, как это было со строительством стадиона в Санкт-Петербурге. И в данном случае следует признать, что российские строители за последние годы достигли большого профессионализма.

Русская линия