Святейший Патриарх Кирилл: «Крепкая молитва — вот чего Украинская Православная Церковь ждёт от нас. И не менее важно — всегда, как и прежде, с теплом и любовью принимать наших братьев, когда они приезжают сюда»

20 декабря 2019 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил ежегодное Епархиальное собрание города Москвы. В начале своего доклада Святейший Владыка отметил положительные изменения в церковной жизни на Украине, а также рассказал о ситуации в сфере межправославных отношений в связи с антиканоническими действиями Константинопольского Патриархата на территории Украины, сообщает Патриархия.Ru.

«Обращая свой взгляд на истекший год, мы благодарим Господа за перемены, быть может, пока еще небольшие, но значимые, произошедшие в церковной жизни Украины. Время нашей прошлогодней встречи пришлось на самый тяжелый период для Украинской Православной Церкви. Конец 2018 — начало 2019 года оказались особенно трудными для нее. Действовавшая тогда украинская власть попыталась ради достижения своих политических целей принудить Украинскую Православную Церковь к объединению с раскольниками: это не удалось. Не помогло власти и антиканоническое вмешательство Константинопольского Патриархата, предпринявшего попытку легализации раскола. Расчеты на разрушение Украинской Православной Церкви не оправдались: епископат, духовенство и верующие остались в канонической Церкви и не поддержали раскол», — заявил Святейший Патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской Православной Церкви напомнил, что в прошлом году «при поддержке властей и радикальных политических организаций на Украине начались открытые гонения на Церковь».

«За короткий период было захвачено около ста храмов: беззаконным образом переоформлялись и подделывались документы общин, наших верующих и духовенство избивали, против них были приняты дискриминирующие нормы религиозного законодательства, в СМИ и интернете была развернута клеветническая информационная кампания. Канонической Украинской Православной Церкви, крупнейшей религиозной общине Украины, даже попытались законодательно запретить называть себя украинской, невзирая на то, что она объединяет более 12 тысяч общин и миллионы граждан Украины», — рассказал Патриарх.

«Как мы знаем, украинские избиратели негативно оценили попытки бывших властей Украины использовать религиозный фактор в политических целях, — отметил Святейший Владыка. — А наша Церковь с честью выдержала испытания, сохранив свое каноническое единство и поддержку верующих на Украине. Добровольные уходы духовенства или общин в раскол были единичными; сейчас постепенно начинается и обратный процесс — возвращение в каноническую Церковь отпавших от нее клириков и общин. Впечатляют фотографии и видеозаписи с крестного хода, который традиционно проводится в Киеве по случаю Дня Крещения Руси: в этом году в нем приняло участие, по некоторым оценкам, около 300 тысяч человек».

Святейший Патриарх положительно оценил тот факт, что власти Украины декларируют невмешательство в религиозную жизнь страны, и выразил надежду на восстановление религиозного мира на Украине, возвращение захваченных храмов общинам Украинской Православной Церкви на правовых основаниях, а также на пересмотр дискриминационного законодательства в отношении Церкви.

«Дорогие отцы, прошу продолжать прилежно молиться о единстве церковном и об Украинской Православной Церкви, — обратился к участникам на собрании Святейший Патриарх Кирилл. — Мы видели, как ополчились на нее стихии мира сего: делалось все, чтобы она перестала существовать. Но в каждом нашем храме за Божественной литургией возносилась и продолжает возноситься молитва о наших собратьях на Украине. И вот общественно-политическая ситуация там поменялась, а Церковь по-прежнему стоит и укрепляется в вере. Будем помнить: наши молитвы — не формальность, ими созидается Церковь. Крепкая молитва — вот чего Украинская Православная Церковь ждет от нас. И не менее важно — всегда, как и прежде, с теплом и любовью принимать наших братьев, когда они приезжают сюда помолиться с нами и поклониться нашим общим святыням».

Предстоятель Русской Церкви с сожалением отметил, что беззаконные деяния Фанара в отношении Украины повлекли серьезные последствия для Православной Церкви во всем мире. По мнению Его Святейшества, предоставив видимость легитимности украинским раскольникам и выдав им так называемый томос об автокефалии, Константинопольский Патриархат стал предпринимать чрезвычайные усилия, чтобы заставить другие Поместные Православные Церкви признать эти неканонические деяния.

«В первую очередь давлению подверглась Элладская Православная Церковь, что не случайно. Более чем треть ее епархий, так называемые „митрополии Новых земель“ на севере Греции, имеют двойное подчинение: с одной стороны, епископы этих митрополий являются членами Священного Синода и Архиерейского Собора Элладской Церкви, с другой — они поминают за богослужением Константинопольского Патриарха и канонически зависят от него, — пояснил Святейший Владыка. — Этим митрополитам рассылались циркуляры с Фанара с требованием признать украинских раскольников. Параллельно оказывалось давление по дипломатической линии. Эмиссары из США неоднократно посещали Предстоятеля и многих иерархов Элладской Церкви, преследуя свои политические цели: добиться того, чтобы духовное отчуждение между Россией и Украиной, между греческим и славянским православным миром стало необратимой реальностью. В поддержку раскольников работала массированная пропаганда в СМИ, в основу которой легли политические идеи, далекие не только от евангельской, канонической и исторической правды, но и от здравого смысла».

Святейший Патриарх Кирилл напомнил собравшимся о том, что рассмотрение украинского вопроса неоднократно откладывалось, однако конце концов специально для этого был созван внеочередной Архиерейский Собор Элладской Православной Церкви. «Но даже он формально не принял решения о признании раскольников. По его итогам было опубликовано коммюнике, в котором признается право Константинопольского Патриарха предоставлять автокефалии, а также право Предстоятеля Элладской Церкви „далее заниматься вопросом признания Церкви Украины“. Позднее ряд архиереев объявили, что и эти два тезиса не принимались путем голосования. Многие греческие архипастыри, священники, богословы оспаривают законность принятого решения», — подчеркнул Патриарх.

«В сложившейся ситуации Священный Синод нашей Церкви 17 октября с.г. постановил прекратить евхаристическое общение с теми архиереями Элладской Церкви, которые вступили или вступят в общение с украинскими раскольниками. Синод также не благословил совершение паломнических поездок в епархии, управляемые означенными архиереями, — напомнил Святейший Владыка. — В то же время Синод решил, что поминовение за Патриаршим богослужением имени Архиепископа Афинского будет прекращено в том случае, если он начнет поминать главу одной из украинских раскольнических групп или предпримет иные действия, свидетельствующие о свершившемся признании им раскольников. Это постановление Священного Синода было исполнено, когда стало известно о направлении Афинским Архиепископом официального ответа на так называемое „мирное послание“ главы „Православной церкви Украины“ „митрополита Епифания“, содержавшего признание руководителя религиозной организации в качестве предстоятеля Поместной Церкви. Вскоре за этим последовало и поминовение имени раскольника в диптихах при служении Архиепископа Иеронима».

Предстоятель Русской Церкви призвал собравшихся со вниманием отнестись к принятым решениям: «Отныне не в каждую епархию, не в каждый город и не в каждый монастырь на территории Греции могут совершать паломничество архипастыри, духовенство и миряне нашей Церкви. Не с каждым архиереем и клириком Элладской Церквей теперь можно сослужить. Прошу всех вас при планировании паломничества обращаться за актуальной информацией в Отдел внешних церковных связей или в Паломнический центр Русской Православной Церкви, которые также публикуют информацию по этому вопросу на своих интернет-сайтах».

«В прошлом месяце примеру Архиепископа Афинского последовал и Патриарх Александрийский Феодор, который также начал антиканоническое поминовение раскольнического главы, несмотря на то, что ранее многократно выражал свою поддержку канонической Украинской Православной Церкви и ее Предстоятелю Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию. Причем в данном случае Александрийский Патриарх решил вообще обойтись без синодального определения, а принял решение единолично, после консультаций лишь с некоторыми архиереями. Многие говорят о давлении извне, которое было оказано на Александрийского Патриарха, что, конечно, никак не может оправдать его поступка. Нашему Священному Синоду, заседание которого состоится на следующей неделе, предстоит сделать выводы по этому поводу», — подытожил Святейший Патриарх Кирилл.

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