Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что договор будет подписан до нового года…

Россия и Украина готовятся подписать новый транзитный контракт по газу на пять лет

Россия и Украина подписали сегодня в Минске протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований, сообщает ТАСС.

На этом завершились переговоры между Россией и Украиной по газовым вопросам в пятницу в Белоруссии. Они проходили с 15:30 мск за закрытыми дверями на территории стрелково-спортивного центра туристического комплекса «Сябры».

Комментируя итоги переговоров, вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что речь идёт о новом соглашении. «Это будет новый контракт, его ключевые существенные условия на ближайшие пять лет согласованы. До Нового года мы подпишем этот контракт», — цитирует Козака «РИА Новости.

При этом он не уточнил предполагаемые объёмы транзита и его стоимость. «Объёмы — необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей», — указал Козак.

Вице-премьер добавил, что переговоры завершились «вполне успешно» и стороны нашли взаимовыгодные решения для России, Украины и европейских потребителей.

При этом он отметил, что все спорные моменты были разрешены. «Мы урегулировали все взаимные претензии, которые были между „Газпромом“ и „Нафтогазом“, и между правительством Украины и российским „Газпромом“», — резюмировал Козак.

19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефрович заявил, что стороны достигли принципиального соглашения по условиям транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.

Президент России Владимир Путин 20 декабря заверил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по газу с Киевом. Глава государства отметил, что условия документа должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков.

О том, на каких условиях будет подписан новый контракт станет известно в ближайшие дни.

Русская линия