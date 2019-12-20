Главы МИД Германии и Украины Хайко Маас и Вадим Пристайко провели 20 декабря обстоятельные переговоры в Берлине, и на сей раз их позиции существенно разошлись по целому ряду вопросов.

Темами переговоров стали ситуация на Донбассе, договоренность между Москвой и Киевом по дальнейшему транзиту российского газа в страны ЕС через Украину и санкции США против строящегося газопровода «Северный поток — 2», сообщает «Немецкая волна».

После переговоров Маас назвал «успехом» уже сам факт проведения после трёхлетнего перерыва саммита в «нормандском формате». Достигнутые в Париже договоренности он считает итогом в первую очередь, «мужественных действий Украины».

Особенно важными он считает две вещи: во-первых, искреннюю волю всех сторон, в том числе и России, соблюдать достигнутые договоренности, а, во-вторых, их стремление найти решения ещё открытых вопросов. Министр имел в виду в первую очередь проблему будущего статуса территорий на востоке Украины, не находящихся под контролем Киева, а также реализации «формулы Штайнмайера».

На востоке Украины началась уже шестая военная зима, заявил Маас и добавил, что «мы хотим сделать всё, чтобы эта зима оказалась для людей там последней военной».

Оба министра положительно оценили достигнутую накануне в Берлине на трехсторонних переговорах — Москва, Киев, ЕС — принципиальную договоренность о дальнейшем транзите российского газа в страны ЕС через украинскую газотранспортную систему. Вадим Пристайко при этом поблагодарил Германию, которая наряду с Еврокомиссией посредничала на газовых переговорах между Россией и Украиной. «Мы очень довольны и благодарны немецкой стороне», — заявил он.

Впрочем, вскоре проявились и разногласия. Так, касаясь темы газопровода «Северный поток — 2», а также экстерриториальным американским санкциям против фирм, участвующих в его реализации, Маас и Пристайко высказались диаметрально противоположно.

«Мы считаем, что украинская газотранспортная система способна обеспечить поставки газа потребителям в Европейском Союзе, — заявил Пристайко. Причём, добавил он, в объёмах, в три раза превышающих мощности газопровода «Северный поток — 2», который, по словам министра, «проект, скорее, политический, чем экономический».

В Берлине с такой оценкой не согласны. Здесь проект считают коммерческим, хотя и имеющим политическую составляющую. «Мы, разумеется, обсуждали тему „Северного потока — 2“ и американских санкций, — сказал Хайко Маас, обращаясь к журналистам. — И вас, конечно, не удивит наличие разногласий между нами в оценке этого вопроса».

МИД ФРГ осуждает экстерриториальные санкции США, но понимает, что противодействовать им не сможет. «У меня нет иллюзий на тот счёт, что мы ещё сможем какими-либо формальными правовыми мерами предотвратить эти санкции, — сказал Маас, отвечая на вопросы журналистов. — В конечном же счёте всё будет зависеть от того, как эти санкции будут введены на практике и в какие сроки».

При этом отказываться от «Северного потока — 2», несмотря на санкции США и призывы властей Украины, в Берлине не намерены. Здесь обещают дипломатическую помощь Киеву в вопросе сохранения российского газового транзита через Украину, а также в разрешении конфликта на Донбассе и не более того. Во всём остальном украинские власти должны рассчитывать только на себя.

Русская линия