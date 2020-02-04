В Твери в эти дни проходит конференция «Личность в истории православных братств: епископы, священники, миряне», участие в которой принимают съехавшиеся со всей России последователи скандально известного священника Георгия Кочеткова во главе с самими этим священнослужителем. Как сообщают СМИ, этот форум проводится по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы (Михеева) и должен продлиться до 4 февраля 2020 года.

То, что правящий архиерей Тверской епархии решил собрать у себя «кочетковцев», для многих верующих Тверской епархии стало неожиданной и весьма неприятной новостью. Впрочем, ранее в Твери уже были волнения в связи с тем, что сам владыка Савва вскоре после своего назначения на Тверскую кафедру решил совершить Божественную литургию на русском языке. Правда, тогда это решение было объяснено миссионерским настроем владыки.

Конференция «кочетковцев» — напрямую верующих тверичей не касалась, и никто не был против того, чтобы отец Георгий и его последователи приехали в Тверь. Хочется им собираться вместе — пожалуйста, кто им это может запретить? Однако, когда владыка Савва решил благословить отца Георгия совершить в кафедральном соборе Тверской епархии Литургию на русском языке, многие прихожане этого храма выразили владыке своё недоумение. Никто из них не желает, чтобы в главном соборе Твери отказывались от церковно-славянского языка и вводили новшества в ход богослужения.

Тем не менее, богослужение в храме всё же состоялось. При этом сам митрополит Савва в нём не участвовал, так как официально был в это время в отпуске.

Тем временем, многие верующие Тверской епархии до сих пор остаются в недоумении: как понимать действия своего архипастыря, и зачем он навязывает им отца Георгия, а также русский язык богослужения, когда они этого не хотят? Сам владыка сложившуюся ситуацию до сих пор никак не прокомментировал.

Русская линия