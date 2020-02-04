Верующие Тверской епархии выступили против богослужений на русском языке
Прихожане кафедрального собора Твери выразили протест против того, что правящий архиерей позволил о. Георгию Кочеткову служить в храме Литургию на русском языке…
В Твери в эти дни проходит конференция «Личность в истории православных братств: епископы, священники, миряне», участие в которой принимают съехавшиеся со всей России последователи скандально известного священника Георгия Кочеткова во главе с самими этим священнослужителем. Как сообщают СМИ, этот форум проводится по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы (Михеева) и должен продлиться до 4 февраля 2020 года.
То, что правящий архиерей Тверской епархии решил собрать у себя «кочетковцев», для многих верующих Тверской епархии стало неожиданной и весьма неприятной новостью. Впрочем, ранее в Твери уже были волнения в связи с тем, что сам владыка Савва вскоре после своего назначения на Тверскую кафедру решил совершить Божественную литургию на русском языке. Правда, тогда это решение было объяснено миссионерским настроем владыки.
Конференция «кочетковцев» — напрямую верующих тверичей не касалась, и никто не был против того, чтобы отец Георгий и его последователи приехали в Тверь. Хочется им собираться вместе — пожалуйста, кто им это может запретить? Однако, когда владыка Савва решил благословить отца Георгия совершить в кафедральном соборе Тверской епархии Литургию на русском языке, многие прихожане этого храма выразили владыке своё недоумение. Никто из них не желает, чтобы в главном соборе Твери отказывались от церковно-славянского языка и вводили новшества в ход богослужения.
Тем не менее, богослужение в храме всё же состоялось. При этом сам митрополит Савва в нём не участвовал, так как официально был в это время в отпуске.
Тем временем, многие верующие Тверской епархии до сих пор остаются в недоумении: как понимать действия своего архипастыря, и зачем он навязывает им отца Георгия, а также русский язык богослужения, когда они этого не хотят? Сам владыка сложившуюся ситуацию до сих пор никак не прокомментировал.
Верующие Тверской епархии выступили против богослужений на русском языке Прихожане кафедрального собора Твери выразили протест против того, что правящий архиерей позволил о. Георгию Кочеткову служить в храме Литургию на русском языке...