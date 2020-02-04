Русская линия
Сводка новостей от 4 февраля 2020

Виртуальная реальность украинских раскольников
Синод «ПЦУ» отправил «на покой» лже-патриарха Филарета Денисенко, который уже давно вышел из состава структуры Думенко…

Синод ПЦУ, когда в нём ещё был ДенисенкоУкраинские раскольники из состава «ПЦУ» давно известны тем, что способны с лёгкостью перевернуть всё с ног на голову, когда им это требуется. Однако, до такой «виртуальной реальности», как в ситуации с Денисенко ранее они не доходили.

Как известно, лже-патриарх Филарет Денисенко практически сразу покинул ряды «ПЦУ», когда понял, что его в новой структуре больше никто не собирается слушаться как единовластного руководителя. В итоге он занялся восстановлением «Киевского патриархата» и «рукоположил» уже около десятка новых «епископов».

Тем временем, глава «ПЦУ» Думенко не знает, что теперь ему делать со своим учителем. Запретить его в служении и объявить раскольником — это признать, что «ПЦУ» раскололась, и никакого «уврачевания церковных ран» Фанар на Украину точно не принёс. Да и смеяться ведь будут, если раскольники кого-то сами начнут обвинять в расколе, тем более, что речь идёт об их бывшем «авве».

Вот и продолжают в «ПЦУ» делать вид, как будто они ещё властны что-то решать за Денисенко. Словно он до сих пор находится в структуре Думенко, а не ушёл в «Киевский патриархат».

Так, пресс-служба «ПЦУ» на днях сообщила о прекращении полномочий Денисенко как члена «священного синода» неканонической структуры, сообщает РИА Новости. «Учитывая отсутствие на шести заседаниях священного синода подряд, необоснованный отказ участвовать в заседании священного синода, несмотря на письменное приглашение — остановить полномочия. Филарета как члена священного синода», — говорится в сообщении.

Там добавляется, что было принято решение «установить, что почетный патриарх Филарет с 24 июня 2019 года является архиереем Православной церкви Украины на покое», в связи с этим ему «канонически запрещено совершать любые хиротонии». Также в окружении Думенко призвали Денисенко «к примирению и прекращению самоизоляции».

Вот только учитель Думенко и не думает останавливаться. 3 февраля 2020 года он поздравил главу «ПЦУ» с днём рождения, но сделал это «от имени Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и от себя лично». «Филарет, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины», — подписался Денисенко под обращением.

А в «ПЦУ» до сих пор делают вид, что Денисенко остаётся в составе новой структуры.

Русская линия

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Виртуальная реальность украинских раскольников
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