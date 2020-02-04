Русская линия
Сводка новостей от 4 февраля 2020

Патриарх-Католикос Илия II встретился с новой посланницей США в Грузии
В ходе встречи обсуждали отношения между Грузией и Америкой и вопрос возвращения Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии…

Патриарх Илия II и посланница США в Грузии3 февраля 2020 года Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II встретился с новоназначенной представительницей США в Грузии Келли Дегнан. Об этом сообщили на сайте Грузинской Православной Церкви, передаёт СПЖ.

Во время визита посланницы США к Патриарху-Католикосу Илии II стороны обсудили проблемы, которые стоят перед Грузией, и дружественные отношения с США.

Предстоятель Грузинской Церкви подчеркнул, что необходимо мирным путём вернуться Грузии Абхазию и Южную Осетию и поблагодарил Америку за поддержку его страны.

«Проблем много, но надежд больше», — отметил он.

Дегнан поблагодарила Патриарха-Католикоса Илию II и заверила его в дальнейшей активной поддержке Грузии со стороны США.

Местоблюститель Патриаршего престола Грузинской Православной Церкви митрополит Шио (Муджири), который также принял участие во встрече, рассказал посланнице о визите делегации Грузинской Церкви в Америку в октябре прошлого года и подчеркнул важность углубления сотрудничества с США.

Обсуждали ли грузинские архиереи с американской представительницей вопрос признания «ПЦУ», не сообщается. Однако, в последнее время Госдеп США не скрывает, что ведёт активную политику по продвижению признания украинских раскольников в православном мире.

Русская линия

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Патриарх-Католикос Илия II встретился с новой посланницей США в Грузии
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