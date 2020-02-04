США рассматривают возможность введения санкций против Германии, если она осмелится покупать российский газ по «Северному потоку-2»…

Попытки США при помощи срыва транзита российского газа по украинской территории обострить отношения между Россией и Европой и побудить европейцев покупать сжиженный американский газ вместо российского трубопроводного, после подписания нового транзитного договора между Россией и Украиной полностью провалились. А потому США ищут другие пути, чтобы протолкнуть в Европу своё топливо.

Так, Конгресс США рассматривает возможность принять новый пакет санкций против европейских компаний, участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2», если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода самостоятельно, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

По сведениям издания, такие санкции могут быть приняты уже в феврале-марте. Они будут направлены против европейских инвесторов проекта или фирм, принимающих газ из российского трубопровода. Таким образом, американцы, не стесняясь, пытаются силой заставить европейцев отказаться от уже практически завершённого проекта.

«Мы в курсе, что американцы твёрдо намерены препятствовать «Северному потоку — 2», — заявил изданию представитель Uniper, одной из компаний, которая финансировала проект. Он добавил, что не будет спекулировать о возможных новых санкциях США, отметив, что в компании внимательно следят за развитием событий.

В правящей в ФРГ парламентской коалиции негативно оценили планы американских конгрессменов. «Мы делаем всё, чтобы проект „Северный поток — 2“ был завершён. Германия и Евросоюз не позволят, чтобы Вашингтон диктовал им, как вести энергетическую политику», — заявил изданию представитель Социал-демократической партии по экономическим вопросам Бернд Вестфаль.

В МИД Германии газете напомнили, что после согласования Россией и Украиной дальнейшего транзита российского газа, «Северный поток — 2″ не может представлять угрозы для транзита газа через Украину». И поэтому никаких реальных причин, кроме продвижения своего сжиженного газа на европейский рынок, у США сегодня нет.

Однако, покупать дорогой американский газ в Европе не хотят.

Русская линия