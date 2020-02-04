В Киеве состоится конференция «Церковь Мучеников: Гонения на веру и Церковь в ХХ веке»…

6 — 7 февраля 2020 года в Киеве по благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия состоится международная научная конференция «Церковь Мучеников: Гонения на веру и Церковь в ХХ веке», организаторами которой выступили Киевская духовная академия и семинария и Центр изучения наследия Новомучеников и Исповедников ХХ века, сообщает Международный институт афонского наследия.

Целью проведения конференции является изучение наследия и подвига Новомучеников и Исповедников ХХ века, поиск, обобщение и систематизация свидетельств и источников по истории гонений на Православную Церковь и репрессий против православного духовенства в советское время, исследования архивных дел репрессированного духовенства, реабилитация и увековечение памяти жертв репрессий, осмысление исповеднического пути Православной Церкви в годы богоборческих гонений, возрождение памяти святых новомучеников и исповедников Православной Церкви ХХ века.

В рамках конференции 7 февраля, в день мученической кончины сщмч. Владимира (Богоявленского; †07.02.1918), митрополита Киевского и Галицкого, планируется открытие фотовыставки, посвященной Новомученикам и Исповедникам и гонениям коммунистического режима на Православную Церковь в УССР.

Предполагаемые темы конференции:

1. Новомученики и Исповедники земли Украинской ХХ века: подвиг, наследие, память.

2. Прославление в лике святых новомучеников архиепископа Василия (Богдашевского) и протоиерея Александра Глаголева в 2019 г.

3. Политика советской власти относительно религии и Церкви в УССР.

4. Закрытие советской властью Киевской духовной академии и попытки сохранения традиций духовного образования в Киеве.

5. Судьбы профессоров и выпускников Киевской духовной академии в советское время.

6. Репрессии против православных иерархов, духовенства и верующих в УССР с 20-х по 80-е годы ХХ века.

7. Исповедническое служение духовенства Православной Церкви в УССР в годы коммунистических гонений.

8. Православное церковное подполье в СССР.

9. Духовное образование в годы атеистической цензуры и гонений на Церковь.

10. Архивные дела репрессированного духовенства: состояние и перспективы исследований.

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