Глава Саратовской митрополии митрополит Саратовский и Вольский Лонгин в интервью телеканалу «Царьград» выступил с предложением не только включить в Конституцию России упоминание о Боге, как об этом заявил Патриарх Кирилл, но и ввести основной российский газон понятие «государствообразующего русского народа».

«Считаю, что в преамбуле Конституции Российской Федерации должно появиться понятие „русский народ“. А также упоминание об особой — государствообразующей — роли православной веры, русского языка и русской культуры. Нашему народу пора перестать стесняться того, что он русский», — отметил архипастырь.

По словам владыки, с распадом СССР народы бывших республик Союза «очень быстро и сознательно вернулись к своим национальным и религиозным традициям и ценностям, которые любой народ „цементируют“, делают его единым целым». «К сожалению, у русских людей этого не произошло. И складывается такое впечатление, что у русского народа вынули хребет, и он остался без внутреннего каркаса».

«Каждый человек должен иметь представление, кто он, где родился, чем жила и живёт его Родина. Ему необходимо иметь иерархию ценностей и понятий, которая позволила бы ему оставаться человеком и ощущать своё единство с другими. Национальное самоопределение, знание своей истории и культуры, традиционные нравственные ценности нашего народа, основанные на христианстве, — всё это важнейшие основы самостояния государства, и на них следует обратить приоритетное внимание», — отмечает митрополит Лонгин.

«Нельзя забывать и о том, что с распадом СССР наш народ оказался расколотым. И основной закон страны должен гарантировать поддержку русским людям, оказавшимся за рубежом. Поддерживаю также предложение об упоминании того факта, что современная Россия ведёт свою преемственность не только от бывшего Советского Союза, просуществовавшего всего несколько десятков лет, но и от Российской империи, тысячелетнего православного Русского государства. Следует смотреть на нашу историю в её целостности», — считает архипастырь.

«Если мы хотим, чтобы наше государство стало по-настоящему правовым, нужно отказаться не только от штампов советского времени в нашей Конституции, но и от скоропалительных формулировок времени „постперестроечного“ с его пренебрежением к истории своего Отечества и к своему народу», — заключил архиерей.

Русская линия