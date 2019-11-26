Глава Константинопольского Патриархата во время визита на Афон говорил о неотвратимости единства с католиками…

В СМИ появляются всё новые и новые свидетельства того, что созыв Всеправославного Собора на Крите, действия главы Фанара на Украине и стремление Патриарха Варфоломея утвердить свои особые права во всём православном мире — это звенья одной цепи, целью которых является заключение новой унии Константинопольского Патриархата с Католической церковью.

«Русская линия» уже обращала внимание, что в последнее время в греческих СМИ стали регулярно появляться сообщения о сослужении главы Фанара с католиками. И вот в прессе появились сообщения о том, что во время своего недавнего визита на Святую Гору Афон Патриарх Варфоломей открыто убеждал афонитов в том, что объединение католиков и православных неизбежно, и оно уже не за горами.

В качестве аргумента Константинопольский Патриарх Варфоломей указал на то, что между православными христианами и католиками существуют только исторические разногласия, но не догматические расхождения, сообщает СПЖ.

Патриарх Варфоломей убеждён, что католики — «точно такие же христиане, как и мы». Также он особо отметил, что дарование папой Франциском частицы мощей святого апостола Петра является доказательством расположения Католической церкви к Православной.

Свои прокатолические речи глава Фанара вёл в стенах греческого монастыря Пантократор. При этом многочисленная охрана Патриарха не разрешила никому из братии записывать выступление Патриарха Варфоломея.

Свидетелями слов Патриарха стали игумен монастыря Пантократор архимандрит Гавриил, игумен монастыря Ксенофонт архимандрит Алексий, игумен монастыря Ватопед архимандрит Ефрем, братия нескольких обителей и гости.

Большая часть братии после таких слов главы Фанара пребывала в растерянности, однако никто из присутствующих не возразил Патриарху Варфоломею. Более того, судя по тому, что вместе с главой Фанара в недавнем совместном богослужении с католиками приняли участие один из монахов Пантократора и игумен монастыря Ксенофонт архимандрит Алексий, они полностью согласились с планами Фанара.

Русская линия