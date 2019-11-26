Русская линия
Сводка новостей от 26 ноября 2019

Мультикультуризм приводит к постепенной исламизации Германии
Из 83 млн жителей Германии 5 млн составляют мусульмане, которые приехали в страну с Ближнего Востока…

Мигранты в ГерманииПолитика открытых дверей в отношении мигрантов и благоприятствование исламу, постепенно приводит к исламизации Германии, что вызывает тревогу у простых немцев и значительной части немецкого общества. В связи с этим в стране даже вышла книга политика Тило Саррацина «Германия. Самоликвидация», в которой говорится о том, что немецкие власти своими руками отдают страну мигрантам.

Впрочем, сами немецкие чиновники продолжают выступать в защиту политики мультикультуризма, и хотя канцлерин Меркель уже признала, что данная политика не привела к ожидаемым результатам, ничего большего, чем толерантность, в немецком правительстве предложить не могут.

В Германии сегодня проживает до 5 млн мусульман и ислам стал частью Германии, с радостью сообщил экс-президент Германии Кристиан Вульф на конференции «Социальная гармония в другом обществе», организованной Турецким культурным центром в Брюле, передаёт Седмица.Ru со ссылкой на ИА Анадолу.

«Ислам, помимо христианства и иудаизма, также стал частью Германии, где сегодня проживает до 5 миллионов мусульман. Они являются не только полноценными членами нашего общества: их религия, мечети, культурные и религиозные ценности стали частью нас», — сказал Вульф.

По его словам, ксенофобия намного реже встречается в тех регионах Германии, где проживает больше мигрантов. «Это свидетельствует о том, что при отсутствии предвзятости люди могут мирно сосуществовать в одном обществе», — сказал Вульф.

Впрочем, в данном случае бывший немецкий президент выдаёт желаемое за действительное. Не секрет, что в районах, где массово селятся мигранты, преступность значительно выше, чем в целом по Германии. А что касается ксенофобии, то коренные жители стараются как можно быстрее покинуть районы компактного проживания мусульман. Так что высказывать недовольство поведением мигрантов здесь просто некому.

Русская линия

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Мультикультуризм приводит к постепенной исламизации Германии
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