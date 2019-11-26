22 ноября 2019 года в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия состоялось заседание Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, на котором были подведены некоторые итоги по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших, сообщает Патриархия.Ru.

В своём выступлении в ходе заседания владыка Ювеналий рассказал, что в России продолжается издание книг и брошюр с житиями новомучеников и исповедников Церкви Русской, а также поиск и публикацию их духовного наследия.

«Никто не может усомниться ныне, что гонения на Русскую Православную Церковь действительно были, причём, гонения именно за веру Христову. И в этих гонениях были и те, кто мужественно их перенёс, и те, кто отрёкся от веры, и те, кто сотрудничал с гонителями. И хотя может показаться, что мужественно перенесших гонения неисчислимое множество, что их большинство среди репрессированных в те трагические годы, в действительности их меньшинство. Они, как и в древности, составляли малое стадо, к которому обращался Господь, чтобы они не боялись этого лежащего во зле мира, ибо Господь победил мир», — заявил архипастырь.

«В целом епархии немало потрудились над тем, чтобы подвиг новомучеников стал людям известен, и теперь мы можем подвести некоторые итоги нашей общей деятельности. <…> Продолжают освящаться в честь новомучеников храмы и приделы. В первопрестольном граде Москве освящены 47 храмов, 18 приделов и 5 часовен. Открыты музеи, посвященные новомученикам. Такой музей был создан Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом в бывшем Московском епархиальном доме в Лиховом переулке. Создан музей памяти новомучеников и всех пострадавших в годы гонений при храме в честь Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове. В Молдавской Православной Церкви в Православном центре «Святой апостол Иоанн Богослов» была открыта выставка и музей «Святые коммунистических тюрем», — сообщил митрополит Ювеналий.

«Московская городская епархия приступила к изданию сборников житий новомучеников. Был издан сборник житий „Новомученики и исповедники Московского Северо-Восточного викариатства“. Готовится к публикации сборник житий „Новомученики и исповедники Московского Восточного викариатства“. В рамках Московской областной епархии готовится издание духовного наследия священномученика Пимена (Белоликова), епископа Верненского, издаются сборники житий новомучеников, чья жизнь была связана с конкретными благочиниями Московской областной епархии», — отметил владыка.

Что касается иконографии, то архипастырь указал на некоторые недочёты. «При написании икон новомучеников желательно надписывать фамилии так, как они значатся в православной календаре. Например, в Екатеринбургской епархии священномученик Александр Попов на иконе значится, как священномученик Александр (без указания его фамилии), но между тем в этой епархии прославлено пять священномучеников Александров, и в результате мы не знаем, икона какого новомученика перед нами. Это же следует учитывать епархиальным Преосвященным и при наименовании улиц в честь новомучеников. Например, в Бежецкой епархии ведутся переговоры с администрацией Удомельского городского округа о переименовании части улицы имени Попова в честь священномученика Димитрия Удомельского. Но священномученика с таким наименованием у нас в календаре нет, в календаре значится священномученик Димитрий Беневоленский, так и следует называть эту улицу», — обратил внимание митрополит Ювеналий.

Отдельно владыка коснулся темы наименования улиц и площадей в честь новомучеников Церкви Русской. «Процесс наименования улиц именами новомучеников в настоящее время совершается непросто и идёт медленно. Мы хорошо понимаем, что наименование улиц именами наших славных и добропобедных новомучеников — дело благое. Но оно не зависит целиком от пожеланий наших архипастырей, которые ведут переговоры со светскими властями, даже и при благожелательном отношении последних».

«В Московской областной епархии также идёт процесс именования улиц в честь новомучеников. В городе Егорьевске одна из улиц была названа в честь священномученика Андрея Ясенева. В Истринском благочинии площадь в поселке Глебовском ныне носит имя священномученика Алексия Смирнова; в городе Раменское сквер, находящийся неподалеку от Троицкого храма, где служил священномученик Александр Парусников, назван в его честь; в городе Шатуре одна из улиц была названа в честь Исповедников Шатурских», — рассказал архипастырь.

«Иногда мы предпринимаем большие административные усилия в направлении переименования и недостаточные относительно раскрытия существа подвига новомучеников и в объяснении значимости их подвига для людей. Почему у нас чаще называют улицы в честь священноисповедника Луки (Войно-Ясенецкого)? Потому что более или менее знают о нём, знают о его церковном и научном вкладе в отечественную науку», — обратил внимание митрополит Ювеналий

«Наименование улиц именами новомучеников проходит с трудом, но и когда власти идут навстречу епархии, это осуществляется в церковном отношении недостаточно грамотно. В городе Катайске Курганской области принято решение о наименовании вновь образуемой улицы именем священномученика Алексия Введенского. В решении о наименовании улицы написано: „Улица имени священника Алексия Введенского“ (сокращенное название: „ул. Алексия Введенского“). В результате остаётся неясным — как будет называться улица? Архиепископ Лука в свое время отказывался читать лекции по медицине в мирской одежде, считая, что таким образом он будет показывать, что стыдится своего духовного звания. А если название улицы будет надписываться сокращённо, получится, что мы стыдимся назвать прославленного Церковью пастыря священником, не говорю уже — священномучеником», — заявил владыка.

В связи с этим он пожелал епархиям, чтобы они более внимательно относились к подобного рода вопросам.

Русская линия