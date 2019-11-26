Парламент Греции отклонил поправки в Конституцию, предусматривающие отделение Церкви от государства. При голосовании в понедельник их поддержали от 83 до 124 депутатов в 300-местном парламенте, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Iefimerida.gr.

На рассмотрение парламента были внесены четыре поправки, касающиеся отношений Церкви и государства. За две из них проголосовали 83 депутата, одну поддержали 85 и ещё одну — 124 депутата.

Изменить отношения Церкви и государства предложило предыдущее правительство коалиции радикальных левых СИРИЗА во главе с бывшим премьер-министром Алексисом Ципрасом. В частности, поправки в статью 3 об отношениях между государством и Церковью должны были закрепить религиозный нейтралитет государства, при этом сохранив «по историческим и практическим причинам признание Православной Церкви как господствующей религии».

При предыдущем составе парламента эти поправки набрали простое большинство, а не квалифицированное конституционное большинство в 180 голосов, и теперь должны были получить 3/5 голосов депутатов в 300-местном парламенте. Однако, за это время СИРИЗА потеряла большинство в парламенте и уступила власть партии «Новая демократия».

В результате парламент отверг идею отделения Церкви и государства. Атеисты в Греции отступили, но они полны решимости добиваться своих целей и дальше. В настоящее время их позиции пошатнулись, но это не значит, что Ципрас и его соратники сдались.

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