В Россию вернулась большая часть архива Колчака. Документы были выкуплены частным образом и будут представлены на выставке в Москве…

Несмотря на призывы научной общественности, министерство культуры России не стало выкупать архив адмирала Александра Колчака во время аукциона в Париже. Вместо чиновников Минкульта об этом позаботились частные российские благотворители, которые выделили средства представителям Госархива РФ и Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына.

Только благодаря неравнодушным русским людям, документы, проливающие свет на историю Гражданской войны в России, смогли частично вернуться на родину. Россиянам удалось выкупить больше половины архивов Верховного правителя России в 1918—1920 годах. Сделка состоялась на аукционе в Париже, где архив Колчака, состоявший из 391 лота, был продан более чем за 3 миллиона евро, сообщает «Российская газета».

В числе проданных документов — именной (Колчака) наградной лист ордена Святого Георгия, письмо от 1919 года адмирала своей жене Софье Федоровне, покинувшей Россию в 1919 году с юным сыном Ростиславом, паспорт лейтенанта флота Александра Колчака. И ценная для понимания истории Гражданской войны рукопись-прокламация Временного правительства в Омске с исправлениями Колчака. В прокламации сказано: «Сибирское» правительство «приняло на себя задачу ввести воссоединившуюся и возрожденную Россию в круг великих демократий мира». Вместе с этими документами на аукционе были выкуплены детские фотографии адмирала, его телеграммы семье и Евангелие с его же пометками.

«Продажа архива Колчака стала настоящим триумфом!» — пишет в Twitter аукционный дом Drouot. Большая часть архива Колчака уйдёт в Госархив, часть — в Дом русского зарубежья. В частности, помимо документов и переписки адмирала с женой, в Дом русского зарубежья передаются документы и переписка семей флотоводцев Развозовых и Старков, а также материалы по истории российского флота рубежа XIX-XX столетий. Некоторое количество документов будет находиться в российских частных собраниях. Имена россиян-покупателей аукционный дом Drouot не разглашает.

«К 100-летию гибели адмирала Колчака в 2020 году мы выставим многие из приобретённых документов, — заявил директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин. — Вместе с Госархивом и частными коллекционерами мы готовим выставку исторических реликвий».

Русская линия