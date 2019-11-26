Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий в интервью изданию Киевской митрополии призвал украинских верующих не увлекаться спорами о смене церковного календаря, а в первую очередь озаботиться тем, чтобы достойно провести наступающий Рождественский пост и по мере сил исполнять Заповеди Божии, сообщает официальный сайт УПЦ.

На вопрос о том, как относиться к объявлению на Украине выходным днём католического Рождества, владыка Онуфрий напомнил, что «Иерусалимская Церковь, на земле которой родился Спаситель мира, как мать всех Церквей, празднует Рождество по юлианскому календарю, 7-го января по новому стилю». «В нашей Церкви со времён Крещения Руси святым равноапостольным князем Владимиром принят и действует устав Иерусалимской Церкви. Поэтому, несмотря на то, что в ряде православных государств Церковь перешла на григорианский стиль, мы остаёмся верными исторической традиции, не изменяя календарь», — добавил архипастырь.

«Любое изменение традиций всегда влечёт за собой новые споры, склоки и противостояния. Нам же следует сохранять единство и мир, не осуждать ближнего и дальнего, не нарушать закон христианской любви», — подчеркнул Блаженнейший Онуфрий.

«Не все высокие решения бывают удачными. Подавляющее большинство граждан Украины по-прежнему будет праздновать Рождество 7-го января, как наши деды и прадеды, — продолжил митрополит Онуфрий. — И потом, мы свою веру во Христа подтверждаем не стилем, хотя и сохраняем традиции, а исполнением заповедей Божиих. От того, как мы проводим Рождественский пост, как помогаем ближнему, как бережём мир в семье, в обществе, насколько добросовестно выполняем свою профессиональную деятельность, зависит и отношение к нам внешнего мира, всех, кто находится за церковной оградой. Поэтому не стоит особо оглядываться по сторонам, кто как живёт, а держать, хранить свою веру и своей жизнью во Христе убеждать и привлекать на верный путь тех, кто не разделяет с нами празднование в этот светлый день. Любовью можно сделать то, что невозможно сделать ни спорами, ни диспутами, ни другими человеческими аргументами. „По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою“ (Ин. 13, 35), — обращается к нам Спаситель мира. Если сумеем хоть немного сделать добра, следуя Заповедям Христа, Он непременно родится в душе каждого человека и наставит нас на всякую истину».

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