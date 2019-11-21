Вместе с главой Константинопольского Патриархата в вечернем богослужении в католическом монастыре приняли участие представители афонских монастырей Ксенофонт и Пантократор…

Глава Константинопольского Патриархата Патриарх Варфоломей стремится силой подчинить себе весь православный мир, чтобы затем никто не мог возражать против того, что Константинополь и Рим вновь заключат унию. Такое впечатление складывается после череды совместных богослужений Патриарха Варфоломея с католиками, которых он неизменно называет братьями.

Ранее «Русская линия» уже сообщала о сослужении фанарских иерархов с католиками в Брюсселе, а также об участии кардинала во Всенощном бдении в константинопольском храме в Германии. Но вот пришли новые известия. 12 ноября 2019 года Константинопольский Патриарх Варфоломей посетил католическую общину аббатства Нотр-Дам де Сент-Реми в Рошфоре монашеского ордена цистерцианцев, где также состоялось совместное богослужение.

На официальной Facebook-странице аббатства Шеветон говорится, что Патриарха Варфоломея «тепло приветствовал отец Гилберт Дегрос и монашеская община, а также большое число верующих, друзей и посетителей монастыря», сообщает СПЖ.

«В вечернем богослужении приняли участие аббат Шеветонского монастыря Дом Ламберт Вос, а также три его предшественника и все братство его монастыря; аббат Маредского монастыря отец Бернард Лорен, а также другие монахи, монахини и религиозные деятели», — пишут католики.

По информации, размещенной на странице аббатства, «во время вечерней службы в главном храме монастыря хор шеветонских монахов на этом торжественном мероприятии исполнял греко-славянские и византийские гимны в полном соответствии друг с другом».

Кроме Патриарха Варфоломея в совместном вечернем богослужении в католическом монастыре приняли участие игумен афонского монастыря Ксенофонт архимандрит Алексий и иеромонах Феофил из монастыря Пантократор.

Ранее они также сослужили украинским раскольникам. Так что теперь им, похоже, всё равно с кем служить, будь то еретики или схизматики.

Русская линия