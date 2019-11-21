Во многих храмах Русской Православной Церкви сегодня пройдут панихиды по воинам, защищавшим историческую Россию от власти безбожников-большевиков…

Сегодня, 21 ноября, — празднование Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных. Так сложилось, что этот день стал ещё и полковым праздником двух «цветных полков», гвардии Добровольческой Армии, непримиримых борцов с большевиками — «дроздовцев» и «алексеевцев».

Архистратиг Божий Михаил являлся Небесным покровителем генералов Михаила Гродеевича Дроздовского и Михаила Васильевича Алексеева. Кроме того, 21 ноября, в честь Архистратига Михаила, по приказу Главнокомандующего ВСЮР генерал-лейтенанта А.И. Деникина № 89 от 16 января 1919 г. было принято отмечать праздник Партизанского генерала Алексеева пехотного полка.

Особо молятся о Дроздовском в кафедральном соборе Екатеринодара. Здесь в 2013 году был установлен киот с иконой Архистратига Божия Михаила памяти генерала Дроздовского, освящение которого совершил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Аналогичный киот также находится в Париже во Франции в храме Александра Невского. Он был установлен «дроздовцами» к 33-летию со дня похода дроздовцев из Румынии в Новочеркасск.

Помнят о Дроздовском и в Ростове-на-Дону. В 2014 году в этом городе при большом стечении народа состоялось торжественное открытие и освящение мемориальной доски в память о знаменитом генерале Белого движения, скончавшемся от ран в здании военного госпиталя 1 января 1919 года (ст. стиля).

Памятная доска работы известного ростовского скульптора Дмитрия Лындина была открыта на фасаде здания факультетской хирургии Ростовского государственного медицинского университета и стала первым памятным знаком в юбилейном цикле «Героям Первой мировой», который запланирован Российским военно-историческим обществом в рамках подготовки торжеств в честь 100-летия Первой мировой войны.

Русская линия