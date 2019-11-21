Вопреки позиции Синода и Предстоятеля Церкви Чешских Земель и Словакии один из чехословацких епископов сослужил украинским раскольникам в Киеве…

20 ноября 2019 года иерарх Православной Церкви Чешских Земель и Словакии епископ Исаия (Сланинка) совершил в Михайловском монастыре Киева совместное богослужение с Епифанием Думенко и «иерархией» ПЦУ. Как отметил замглавы ОВЦС УПЦ протоиерей Николай Данилевич, факт этого сослужения постараются представить как начало признания «ПЦУ» Церковью Чешских Земель и Словакии, однако это не соответствует действительности, т.к. присутствие епископа Исаии на богослужении новой церковной структуры — акт самоуправства.

Синод Православной Церкви Чешских Земель и Словакии не признал автокефалию «ПЦУ», поэтому сообщение епископа Шумперского Исаии (Сланинки) об участии в торжествах новообразованной церковной структуры здесь сочли «проявлением грубого пренебрежения и непочтительности» к председателю и другим членам Синода. Об этом говорится в обращении митрополита Чешских Земель и Словакии Ростислава (Гонта), опубликованном на сайте ПЦЧЗиС 21 ноября 2019 года, сообщает СПЖ.

«Поскольку Священный Синод Православной Церкви Чешских Земель и Словакии до настоящего времени не признал автокефалию Православной церкви Украины, вынужден признать Ваше «оповещение» об участии в торжествах в Киеве проявлением грубого пренебрежения к председателю Священного Синода и непочтительности и несолидарности к другим членам Священного Синода.

Вы также, как и остальные епископы нашей Поместной Церкви, подписали решение о нашей сдержанной позиции до того времени, пока в вопросах украинского раскола и автокефалии не будет принят всеправославный консенсус.

В случае, если в упоминаемых торжествах Вы всё же примете участие, Священный Синод нашей Поместной Церкви будет действовать согласно священным канонам о нарушении послушания епископа своему митрополиту.

Очень надеюсь, что, принимая во внимание вышеизложенные факты, Вы своё намерение принять участие в торжествах в Киеве 21 ноября 2019 года пересмотрите", — подчеркнул Предстоятель Православной Церкви Чешских Земель и Словакии митрополит Ростислав, обращаясь к епископу Исайе накануне.

Однако, тот не стал прислушиваться к своему Предстоятелю и всё же сослужил украинским раскольникам. Это означает, что действия Фанара вновь провоцируют нестроения в Поместных Православных Церквях.

Известно, что Константинопольский Патриархат долгое время отказывался признавать избрание митрополита Ростислава Предстоятелем Чехословацкой Церкви и поддерживал раскол Церкви Чешских Земель и Словакии. Только накануне Всеправославного Собора на Крите глава Фанара решил пойти на уступки и признать владыку Ростислава.

Тем не менее, от своих интриг фанарский архиереи не отказались. Они недовольны тем, что Православная Церковь Чешских Земель и Словакии не стала признавать «ПЦУ», и поэтому принялись за старое.

Русская линия