Глава Иерусалимского Патриархата считает, что Поместные Церкви должны соборно обсудить ситуацию, которая сложилась сегодня в мировом Православии…

Иерусалимский Патриарх Феофил III, выступая с благодарственным словом после вручения ему в московском храме Христа Спасителя премии Фонда единства православных народов, предложил всем Предстоятелям Поместных Православных Церквей собраться в Иордании для обсуждения вопросов сохранения всеправославного единства, сообщает РИА Новости.

«В мирном духе братской любви и заботы мы обращаемся со следующим предложением: в нашем доме, Иерусалимском Патриархате, мы хотим принять наших братьев, Предстоятелей Православных Церквей, и в духе канонов, соборно, обсудить вопрос сохранения нашего единства в евхаристическом общении», — сказал Патриарх Феофил.

Глава Иерусалимского Патриархата отметил, что на Предстоятелях Поместных Церквей «лежит Богом данная ответственность за поддержание единства Церкви, даже если это требует жертв».

«Мы стоим перед Богом, и у нас нет иного выбора, кроме как приложить все усилия для защиты нашего единства. Пользуясь данной возможностью, объявляем, что мы открываем двери нашего дома в Иорданском Хашимитском Королевстве для проведения братской встречи любви, дабы засвидетельствовать перед Церковью и миром единство Православной Церкви и нашу православную веру», — отметил Патриарх.

Он заверил, что собранию глав Церквей в Иордании будет оказано всяческое гостеприимство, учитывая, «какую роль играет его величество король Абдалла Второй как хранитель христианских и мусульманских святых мест на Святой земле и какие усилия предпринимает Иорданское Хашимитское Королевство для обеспечения такого положения, при котором Иордания остается страной, где христиане беспрепятственно совершают свои молитвы и паломничества».

Именно такого призыва ждали в Русской Православной Церкви от главы Александрийского Патриархата Патриарха Феодора, имя которого стоит на втором месте в диптихах после Константинопольского Патриарха Варфоломея. Однако, Александрийская Церковь не смогла выступить в роли посредника возникшего конфликта из-за ситуации на Украине и заняла сторону украинских раскольников и Фанара. В итоге с таким призывом вынужден был выступить Иерусалимский Патриарх Феофил, и в Русской Православной Церкви уже приветствовали его инициативу.

Русская линия