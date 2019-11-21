Митрополит Бориспольский Антоний: Для решения «украинского церковного вопроса» необходимо созвать Всеправославный Собор, но Фанар этого не хочет

Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Паканич) в эфире «Первого Козацкого» обратил внимание, что Константинопольский Патриархат объяснил свои действия на территории Украины желанием исцелить раскол, однако исцелить болезнью болезнь невозможно, сообщает СПЖ.

«Патриарх Константинопольский вмешался в дела нашей Церкви. Причём это не по неведению. Потому что мы ему представляли объективную картину, объективную ситуацию в Украине. Тогда заявлялось, что всё это делается ради единства украинского Православия», — рассказал иерарх УПЦ.

УПЦ представляла в ответ свои аргументы и пыталась объяснить главе Фанара, что такие действия никоим образом не приведут к единству, а станут причиной ещё более жёсткого раскола и разделения, напомнил архиерей.

«Но, к сожалению, почему-то на Фанаре выбрали логику не канонической Церкви, а логику раскольников. И пошли путём легализации раскола», — отметил владыка Антоний.

Раскол может быть уврачеван только покаянием, напомнил он. По мнению управляющего делами УПЦ, весь православный мир стоит перед серьёзным кризисом, который похож на раскол XI века, когда Рим и Константинополь разделились на века. В связи с этим как можно скорее необходимо собирать Всеправославный Собор по «украинскому церковному вопросу», подчеркнул митрополит Антоний.

Он добавил, что главная проблема — проблема инициирования такого обсуждения. «Опыт прежних десятилетий показывал, что инициатор созыва собрания всех Православных Церквей был всегда Патриарх Константинопольский. Но сейчас, поскольку он как раз и виноват в том, что произошло, он не заинтересован в созыве глав Поместных Православных Церквей, — объяснил иерарх УПЦ. — Поэтому здесь кто-то должен взять на себя инициативу. Возможно, кто-то из древних Патриархатов или из древних Церквей. Возможно и Русская Православная Церковь».

Русская линия