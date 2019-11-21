21 ноября 2019 года, в праздник Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве Божественную литургию совершили Предстоятели Иерусалимской и Русской Православных Церквей, сообщает Патриархия.Ru.

Блаженнейшему Патриарху Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофилу III и Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу сослужили постоянные члены Священного Синода Русской Православной Церкви, а также около трехсот Преосвященных архиереев Московского Патриархата, прибывших на торжества в российскую столицу.

В богослужении участвовали архиереи и духовенство Поместных Православных Церквей: архиепископ Константинский Аристарх (Иерусалимская Православная Церковь); епископ Бачский Ириней (Сербская Православная Церковь); епископ Моравичский Антоний, представитель Патриарха Сербского при Патриархе Московском и всея Руси; представитель Православной Церкви Чешских земель и Словакии архимандрит Серафим (Шемятовский); представитель Православной Церкви в Америке протоиерей Даниил Андреюк; архидиакон Марк (Хендерсон) (Иерусалимская Православная Церковь).

В храме присутствовали председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по международным делам Л.Э. Слуцкий, председатель совета директоров ООО «Группа Агроком», президент Федеральной национально-культурной автономии греков России И.И. Саввиди, президент Международного фонда единства православных народов В.А. Алексеев.

Божественная литургия совершалась на церковнославянском и греческом языках.

Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканала «Союз».

На сугубой ектении были вознесены прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл приветствовал Блаженнейшего Патриарха Феофила и всех участников богослужения.

Предстоятель Иерусалимской Церкви обратился к Его Святейшеству с ответным словом:

«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, возлюбленный о Христе Собрат!

Благодать Святого Духа привела наши стопы в святую благословенную землю Российскую, которая освящена кровью многих тысяч мучеников. Как Вы упомянули, сегодня мы празднуем Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных. Этот праздник не случаен, потому что он напоминает нам о единстве Церкви, которая есть богочеловеческое Тело Христово.

Наша радость искренняя. Великое благословение, что сегодня мы имели возможность причаститься от общей Чаши, самым ярким образом засвидетельствовав единство Православия о Христе.

Действительно, Церковь сейчас переживает время испытаний, но, как сказал святитель Иоанн Златоуст, церковный корабль, «хотя обуревается многими ветрами и волнами, никогда не подвергается крушению».

И как Вы правильно отметили, в трудные для Русской Православной Церкви, для русского народа времена Иерусалимская Церковь неизменно стремилась помочь, как например, в приведённом Вами случае, когда в XVII веке Патриарх Иерусалимский Феофан III восстановил на территории современной Украины уничтоженную греко-католической унией православную иерархию.

Голгофа и Святой Гроб освящены кровью Христа, Солнца Правды. Эти святыни являются гарантией нашего православного единства. Для нас великая духовная радость, что нам дана возможность причаститься от единой Чаши любви Христовой и таким образом передать благословение Святого и Живоносного Гроба Господня благочестивому русскому народу и лично Вам, Ваше Святейшество.

Хочу заверить, что Святая Иерусалимская Церковь, которая является Матерью всех Церквей, молится и на святом Гробе Господнем, и на Голгофе, желая, чтобы воцарились любовь и правда Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Пользуясь возможностью, хотим передать горячую признательность Его Превосходительству Президенту России В.В. Путину, который, несмотря на свою насыщенную программу, принял нас в день Вашего рождения. У нас была очень конструктивная встреча, в ходе которой уважаемый господин Президент с заинтересованностью говорил о христианах на Святой Земле, о христианском характере Иерусалима, а также в целом о Православии, о его единстве. Мы благодарны Его Превосходительству Президенту Путину и Вам, Ваше Святейшество, за то, что эта встреча стала возможной.

Православная Церковь является Церковью Воскресения, которая есть надежда о Христе. На протяжении веков Православная Церковь жила этой надеждой. Сейчас перед нашими глазами — точное отражение Святого Гроба Господня, и от имени Иерусалимской Церкви, от всего благочестивого народа, а также от имени Святогробского братства единственное, что я могу сейчас возгласить, — Христос Воскресе!"

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