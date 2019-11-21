От редакции: Сегодня, 21 ноября, — празднование Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных. В этот день принято отмечать праздник Партизанского генерала Алексеева пехотного полка.

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История полка началась в станице Ольгинская 10−14 февраля 1918 года, где, в ходе переформирования Армии генералом Корниловым, из пеших донских партизанских отрядов, сведённых воедино, был сформирован Партизанский пеший казачий полк, командиром которого стал А.П.Богаевский. В полк вошли отряды сотника Грекова, есаула Ченецова (под командованием капитана В. Курочкина). Несмотря на то, что основным кадром отрядов являлась донская учащаяся молодежь, Партизаны имели уже достаточный боевой опыт, полученный в боях с большевиками в конце 1917 — начале 1918 г. г. под Новочеркасском. Впоследствии, «молодой» состав стал традиционным для алексеевцев: последнему командиру полка (1919−20 гг.) П.Г.Бузуну не было и 30 лет, а под его началом воевал 14-летний доброволец Борис Павлов. Недаром полковыми цветами алексеевцев стали синий и белый — символы молодости и чистоты.

Боевое крещение полк принял 16 марта 1918 г. под станцией Выселки. В этом бою партизаны потеряли почти 1/3 своего состава (более 80 человек, из них 33 убитыми).

После соединения Добровольческой Армии с Кубанской Армией в начале апреля 1918 года в станице Калужской, Партизанский полк получил пополнение. 1-ая, 2-ая, 3-я сотни сводятся в 1-ый батальон под командованием капитана В. Курочкина, а кубанцы, выделенные из состава Кубанского стрелкового полка, составили 2-ой батальон. «…Полк начал пополняться кубанцами. Белые папахи и лампасы на брюках в нашей форме являются отражением этого периода», — написано в истории полка. Командиром полка назначается генерал-лейтенант Б.И. Казанович.

При продвижении армии к Екатеринодару Партизаны одержали не одну победу, особенно блестящую — под станицей Георгие-Афипской, где исход боя решила штыковая атака полка, за что Партизаны были удостоены личной благодарности генерала Корнилова, а генерал Деникин оценивал Партизанов как «идеальный таран для лобовых атак». Днём 10 апреля Партизанский полк штыковой атакой занимает кирпичный завод, расположенный на окраине города. В ночь с 12 на 13 апреля — Партизаны Казановича силами 250 бойцов входят в город. Не поддержанные соседями, пройдя уже до середины города (Сенная площадь), Партизаны были вынужден вернуться на исходные позиции. Трофеями полка в этом рейде стали захваченные у красных обозы, а в них, в частности, 52 снаряда, острую нехватку в которых Добровольческая Армия испытывала на протяжении всего похода.

Невзирая на тяжёлые потери при штурме Екатеринодара (500 человек, убиты командиры обоих батальонов, ранены генерал Казанович), полк не утратил боеспособности.

После снятия осады с Екатеринодара, армия вернулась на Дон. Здесь Партизаны приняли участие в освобождении от большевиков Задонья. В начале мая 1918 г. бригада Богаевского — Партизанский и Корниловский полки разгромили крупную группировку красных в районе слободы Гуляй-Борисовка. Здесь будущие алексеевцы впервые одели свои синие с белой выпушкой погоны, сшитые для них женщинами слободы.

После боев полк был расположен на продолжительный отдых в станице Мечетинской. В 1-ом Кубанском «Ледяном» походе Партизаны вместе с армией прошли 1050 верст и выдержали более сорока боёв.

Во втором Кубанском походе (июнь 1918 г.) Партизанский пехотный полк вошёл в состав 2-й дивизии ген. Боровского. Полк принял полковник П.К. Писарев. Под его командованием в сентябре 1918 г. партизаны участвовали в боях под Ставрополем. Сентябрь и октябрь проходят для Алексеевцев в непрерывных тяжёлых боях. Бывали дни, когда полку приходилось вести по два боя в день. Командир 1-ого батальона полковник Е.Ф. Емельянов в своих воспоминаниях пишет: «Вышел в поход, имея у себя офицерский батальон около 600 бойцов, а на отдых пришёл с 30 чел. Во 2-ой роте у меня остались в строю: ротный командир и один казак». В боях за Ставрополь был ранен полковник Писарев и в командование полком вступил полковник князь А.А. Гагарин

8 октября 1918 г. скончался создатель Добровольческой армии генерал от инфантерии Михаил Васильевич Алексеев. В память о своём вожде Партизанский пехотный полк получил почётное шефство и 10 декабря 1918 года был переименован в Партизанский генерала Алексеева пехотный полк. Почти тогда же — 19 декабря — появилась первая Алексеевская артеллерийская часть — 2-я батарея 2-го легкого арт. дивизиона была переименована во 2-ю генерала Алексеева батарею.

В январе 1919 года полк был переброшен в Донецкий бассейн, где вёл бои до мая. Так 23 октября 1919 года поступает приказ о развёртывании полка в 1 и 2 Партизанские генерала Алексеева пехотные полки, а 27 октября — о формировании Партизанской генерала Алексеева пехотной дивизии.

В мае полк в составе Добровольческого Корпуса генерала Кутепова участвует в наступлении на Харьков.

Продолжая успешное наступление, Алексеевцы участвуют в боях за Щигры, Ливну, Чернаву и Елец. 17 — 18 октября в ходе Орловско-Кромской операции 1-ый Партизанский Алексеевский полк силами в 1000 штыков при 32 пулеметах (командир полка капитан П.Г. Бузун), выбив 3-ю стрелковую дивизию красных, занимает город Новосиль (Тульская губерния). Этот населённый пункт стал крайней точкой наступления на Москву.

В процессе отступления, в марте 1920 остатки Сводно-Гренадерской дивизии объединены с алексеевцами.

14 марта 1920 г. с последним транспортом алексеевцы покинули Новороссийск.

В первых числах апреля полк участвовал в десантной операции на Азовском побережье. Высадившись в районе Кирилловки, алексеевцы силами 500 человек при одном орудии прошли с боями по тылам красных и освободили Геническ. Город, однако, удержать не удалось. Для ликвидации десанта противник, создав подавляющее преимущество, почти полностью его уничтожил (потери 340 человек). По возвращении в Керчь остатки алексеевцев были влиты в состав 52-го Виленского полка, переименованного в 52-й Виленский генерала Алексеева полк.

В начале августа приказом генерала Врангеля кадры Алексеевского полка выделяются из состава Виленцев и, получив пополнения, вновь сводятся в 1-ый Партизанский генерала Алексеева пехотный полк под командованием полковника П.Г. Бузуна. 30 июля полк входит в состав Сводной пехотной дивизии (начальник — генерал Казанович) и отправляются в десант на Кубань.

Продвигаясь к Екатеринодару, полк освободил станицу Тимашевскую, до города оставалось 40 верст. В ходе десанта Алексеевский полк сменил 4-х командиров (полковник Бузун ранен, полковник Шклейник и капитан Рачевский убиты, командование принял полковник Логвинов), несмотря на тяжёлые потери алексеевцы взяли пленных (до 1000 чел.), которые сразу ставились в строй. Из воспоминаний самого молодого чина полка 14-тилетнего Бориса Павлова: «Но белых оказалось чересчур мало, а красных чересчур много. Разбить их нам не удалось. Они давили на нас своей массой. На смену одним появлялись новые. Началась агония, когда одной храбростью не возьмёшь. Несколько дней наш полк метался по степи, ведя непрерывные бои. Потери были огромные, особенно среди офицеров. На Кубань большинство из них приехало в наших форменных белых алексеевских фуражках, заметных издалека. Говорили, что у красных даже была специальная команда целиться и стрелять „по белым фуражкам“. Были выбиты почти все ротные командиры. За эти несколько дней наш полк сменил четырех командиров полка. Был ранен полковник Бузун. Сменивший его на посту командир 1-го батальона полк. Шклейник был убит. Вступивший после этого в командование полком командир 3-го батальона кап. Рачевский был смертельно ранен и через несколько дней скончался. После него полк принял полковник Логвинов, который и посадил нас обратно на пароход».

При эвакуации десанта в поселке Ачуево полк прикрывал посадку на корабли. По прибытии обратно в Керчь был произведен смотр полка. «По прибытии обратно в Керчь был смотр полка, — вспоминал Б. Павлов, — Большое число бывших красноармейцев, влитых в полк, совершенно изменили его внешний вид, сделав его каким-то серым и бесцветным. Наших белых алексеевских фуражек в рядах было мало. Видно много этих фуражек рядом со своими хозяевами остались лежать на полях Кубани».

После месячного отдыха полк принял участие в Заднепровской операции в районе Каховки. Состоящий большей частью из захваченных на Кубани пленных красноармейцев, полк оказался небоеспособен. Солдаты сдавались в плен и перебегали обратно к красным, так что, возвратившись обратно за Днепр, полк насчитывал не более роты. При отступлении за перешейки моральный дух полка ухудшился: 2-ой батальон, состоящий только из пленных, сдался полностью. Командир 1-ого батальона полковник Логвинов, собрав офицеров и старых солдат-добровольцев, всего около 40 человек, сумел вырваться из окружения. В деревне Федоровка командир полка полковник Бузун, тоже чудом избежавший плена, послал донесение: «Алексеевского полка больше нет».

После эвакуации Русской Армии из Крыма, в Галлиполи приказом от 17 ноября 1920 г. из частей 6-ой, 13-ой и 34-ой пехотных дивизий был вновь создан Алексеевский полк. Старые Алексеевцы, числом около 100 человек, составили в нём 1-ую Шефскую роту. В 1921 г. полк был переведён в Болгарию и вошёл в состав 1-го Армейского корпуса, а в 1922 г. прекратил своё существование как отдельная воинская часть. Приказом по РОВС от 22 декабря 1939 г. для всех алексеевцев был утверждён памятный знак.

21 ноября, в честь Архистратига Михаила, по приказу Главнокомандующего ВСЮР генерал-лейтенанта А.И. Деникина № 89 от 16 января 1919 г. принято отмечать праздник Партизанского генерала Алексеева пехотного полка.

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