31 октября 2019 года обновленный образ Чимеевской Божией Матери был торжественно передан в Казанский Чимеевский мужской монастырь Белозерского района Курганской области, где ранее случился пожар и сгорел храм вместе с иконой. Святыня взамен утраченной была доставлена митрополитом Курганским и Белозерским Даниилом накануне праздника Казанской иконы Божией Матери — престольного праздника обители, который отмечается 4 ноября, сообщает сайт Курганской епархии.

Перед новообретенным образом владыка Даниил в сослужении духовенства Курганской епархии и братии монастыря в священном сане совершил молебен Божией Матери.

По окончании богослужения архиерей поздравил присутствовавших со знаменательным событием:

«Сегодня, в этот снежный день, мы привезли сюда список Чимеевской иконы Пресвятой Богородицы. Теперь он будет находиться здесь, от него и через него люди будут снова получать Ее милость. Это для нас радостно и утешительно. Хотел бы поблагодарить святую братию, которая молилась и ждала этого момента, и людей, которые здесь находятся, особенно Сергея Николаевича Муратова за его труды. Каждому из нас я желаю заступничества и покрова Пресвятой Богородицы, чтобы Она всегда нас одаряла своей милостью и любовью».

Глава Курганской митрополии также подчеркнул, что в обитель вернулся образ Богородицы, а Сама Божия Матерь никуда не уходила: «Божия Матерь всегда с нами, главное, чтобы мы открыли для Неё своё сердце».

Новый список Казанской Чимеевской иконы Божией Матери написал настоятель прихода Покрова Божией Матери села Колташево Кетовского района Курганской области иконописец протоиерей Андрей Ваньков. В список вставлены сохранившиеся фрагменты прежней иконы. «Как одна капля святой воды делает всю воду святой, так и здесь — несгоревшие частички органично вписались в новую икону», — сказал председатель совета директоров НПО «Курганприбор» С.Н. Муратов, один из самых активных участников финансирования восстановительных работ в монастыре. По его словам, новый образ — точная копия сгоревшего.

«Мы сегодня обрели этот замечательный образ и имеем возможность молиться перед ним Пресвятой Богородице. Я думаю, у нас появился ещё один повод объединиться, сплотиться вокруг строительства храма», — отметил С.Н. Муратов.

Русская линия