Раскол в Элладской Православной Церкви по вопросу о признании украинских раскольников приобретает всё более реальные очертания — митрополит Пирейский Серафим запретил на церковной радиостанции своей митрополии передачи митрополита Гортинского Иеремия, который признал «ПЦУ». Заявление владыки Серафима по этому поводу было опубликовано на сайте Vimaorthodoxias. gr, сообщает РИА Новости.

Митрополит Иеремия, выступая в конце октября, назвал «лжецами и клеветниками» тех «священных лиц», которые заявляют об отступлении греческих иерархов от канонов, поскольку они вступили в общение с раскольниками. Он считает, что после того, как Константинопольский Патриарх Варфоломей принял в церковное общение украинских раскольников, они больше не являются таковыми. По его словам, Константинопольский Патриарх заявил, что на Украине теперь нет раскола, и те, кто не согласен с этим, клевещут.

В ответ на это владыка Серафим, который возглавляет Синодальную комиссию по ересям и сектам и выступает против признания украинских раскольников, заявил, что епископ Иеремия нанёс «ужасные оскорбления» всем, кто является приверженцем соблюдения священных канонов Церкви и считает незаконными действия Константинопольского Патриархата в отношении лишённых сана лиц.

Митрополит Серафим заявил, что следствием «публичных злых оскорблений» стало решение прекратить сотрудничество радиостанции «Пирейская церковь 91,2 ФМ» с митрополитом Гортинским, который своими словами оскорбил и унизил святых отцов Вселенских соборов, пострадавших за Церковь.

Митрополит Пирейский напомнил, что Патриарх Варфоломей раньше в письмах признавал юрисдикцию Русской Церкви в отношении Украины, а также те решения, которые были приняты Русской Православной Церковью в отношении украинских раскольников, а затем неожиданно изменил свою позицию. В связи этим владыка Серафим назвал неканоническими «объединительный собор» и томос об автокефалии.

Митрополит Серафим заявил, что ошибочное решение Элладской Церкви стать вовлечёнными в крайне важную проблему, к сожалению, привело к тому, что Русская Церковь исключила из диптиха имя Архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима. При этом архипастырь подчеркнул, что действия Русской Церкви по исключению из диптихов имён нарушителей полностью соответствуют священным канонам.

«Наконец, мы все понимаем, что война, которая объединяет с Богом, предпочтительнее псевдомира, который отделяет от Него», — говорится в заявлении.

Митрополит Гортинский Иеремия в ответе на сайте митрополии написал, что ему было тяжело читать письмо владыки Серафима. По его словам, признание автокефалии «ПЦУ» было «позицией большинства греческой церковной иерархии». «Так почему же вы выступаете против меня и не обращаетесь против стольких иерархов нашей церкви, которые приняли сердечное соглашение с позицией нашего архиепископа?» — пишет архиерей.

«Я хочу быть борцом за православную веру. Но никогда я бы не захотел быть таким бойцом, как вы», — заявил он, перейдя к оскорблениям владыки Серафима.

Таким образом, в Элладской Православной Церкви наблюдается глубокий раскол по «украинскому вопросу», и никакого единства между архиереями, которые признали украинских раскольников, и теми, кто отказывается это сделать, быть не может.

Русская линия