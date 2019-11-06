Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил вчера Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию поздравительную телеграмму в связи с 75-летием и наградил Предстоятеля Украинской Православной Церкви орденом святого равноапостольного князя Владимира I степени, сообщает Патриархия.Ru.

«Ваше Блаженство, дорогой о Господе владыка! Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой — 75-летием со дня рождения, — говорится в послании. — Господь судил Вам пройти немалый путь, большую часть которого Вы посвятили ревностному служению Богу и Его Церкви. Принеся монашеские обеты в обители преподобного Сергия Радонежского, Вы при всех обстоятельствах жизни и трудов стремитесь сохранять верность сделанному однажды выбору.

Промыслом Вседержителя, выявленным в соборном решении епископов Украинской Православной Церкви, Вы сподобились поднять на свои рамена крест Предстоятельского служения. В тяжелые годы испытаний украинский народ нашел в Вас заботливого отца, духовно опытного архипастыря, мужественного защитника священных канонов и горячего молитвенника перед Богом. Мудрым словом и добрым делом Вы сами паству на путь спасения, заботитесь о том, чтобы она сповнювалася умом духовным, во всяком добром деле принося плод и возрастая в познании Бога (Кол. 1: 9−10).

Учитывая Ваши усердные труды и по случаю юбилея полагаю справедливым удостоить Вас ордена святого равноапостольного князя Владимира I степени.

Неизменно поминая Вас в своих молитвах, желаю Вашему Блаженству доброго здоровья, душевного мира и укрепления от Господа в Вашем дальнейшем предстоятельском служении на пользу Святой Церкви и во спасение вверенной Вам украинской паствы".

В день рождения Предстоятеля Украинской Православной Церкви пресс-секретарь Блаженнейшего архимандрит Пафнутий (Мусиенко) рассказал о том, каким владыку знают его близкие, сообщает официальный сайт УПЦ.

Родился Блаженнейший Митрополит Онуфрий 5 ноября 1944 года в буковинском селе Вилавче в глубоко верующей семье Березовских. Дядя будущего митрополита, священник Дионисий долгие годы служил в родном селе. Уже после смерти отца Дионисия, его дом был перестроен в сельский клуб, который функционирует и по сей день. Село переименовали в Корытное, потому что чиновникам не понравилось, что старое название имеет румынские корни (по одной из версий оно происходит от словосочетания «валя лунче», что на румынском означает «длинный овраг»).

Северную часть Буковины, где родился и провёл детские и юношеские годы Его Блаженство, населяли преимущественно украинцы, однако люди традиционно владели и украинским, и румынским языками. Кроме того, два народы объединяла православная вера, что значительно укрепляло в крае церковное единство. В своё время, в смутные 90-е, прибыв в Черновцы в сане епископа Черновицкого и Буковинского, владыка Онуфрий выучил румынский язык.

Отец Ореста (такое имя получил владыка при крещении) протоиерей Владимир также продолжал семейную традицию, совершая богослужение в соседнем селе Бережонка. Мать Юлия вела домашнее хозяйство и воспитывала четверых детей, обучая их молитве, благочестию и любви к Богу. Позже Его Блаженство часто будет вспоминать, как ему иногда хотелось погонять с другими ребятами в воскресенье мяч, но мама рано утром будила его и вела в храм.

По окончании в 1961 году средней школы Орест Березовский начал обучение в Черновицком техническом училище, затем работал в строительных организациях Черновцов, а в 1966 году поступил на общетехнический факультет Черновицкого университета. Односельчане не удивлялись тому, как складывалась судьба парня, поскольку все знали его, как дотошного человека и уважали за образованность.

Не очень удивлялись они и тогда, когда в 1969 году, после третьего курса университета, Орест был зачислен на второй курс Московской духовной семинарии. Все понимали, что служить Богу, это семейное призвание Березовских. И всё же однажды соседка, которая зашла проведать семью Ореста, увидела, что хозяйка задумчива и несколько расстроена.

— Все у вас здоровы, как там ваш Орест?

— Слава Богу, все здоровы, но Орест уже не Орест, а Онуфрий, он уже не наш.

После того, как 18 марта 1971 года Орест принял в Троице-Сергиевой Лавре монашеский постриг, 20 июня того же года монаха Онуфрия рукоположили в сан иеродиакона, 29 мая 1972 года — в сан иеромонаха, а в 1980 году он был возведен в сан игумена.

28 августа 1984 года игумен Онуфрий назначен настоятелем Спасо-Преображенского храма Афонского представительства в селе Лукине Московской области, а через год, 28 июня 1985 года, — благочинным Троице-Сергиевой Лавры. На Рождество 1986 года игумен Онуфрий был возведён в сан архимандрита. В 1988 году окончил Московскую духовную академию с ученой степенью кандидата богословия и в том же году был назначен наместником Свято-Успенской Почаевской Лавры, где прослужил до ноября 1990 года.

1992 года епископ Черновицкий Онуфрий выступил против неканонических действий тогдашнего митрополита Филарета (Денисенко), за что впал в немилость и был переведён на Ивано-Франковскую кафедру. Однако его паства не захотела расставаться со своим владыкой, которого за два года служения искренне полюбила. Были заблокированы все доступы в епархиальное управление, тем самым закрыты любые возможности насильственного перевода архипастыря в Ивано-Франковск. Владыка Онуфрий долгое время оставался в вынужденном затворе, но Украинская Православная Церковь выстояла, отринув от себя Денисенко и избрав в Предстоятели митрополита Владимира.

После кончины владыки Владимира митрополита Онуфрия назначили Местоблюстителем Киевской Митрополичьей кафедры. 13 августа 2014 года Решением Собора епископов УПЦ митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий был избран Предстоятелем Украинской Православной Церкви.

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