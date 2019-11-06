6 ноября 2019 года в здании Интеллектуального центра — Фундаментальной библиотеки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова председатель Общества русской словесности Святейший Патриарх Московского и всея Руси Кирилл и заместитель председателя Общества русской словесности, ректор МГУ академик В.А. Садовничий возглавили пленарное заседание II съезда Общества русской словесности, сообщает Патриархия.Ru.

Делегатами и гостями съезда стали преподаватели ведущих гуманитарных и педагогических вузов, учителя русского языка и литературы из разных регионов России, писатели и деятели культуры, представители родительских и общественных организаций, студенты филологических и педагогических вузов.

В работе съезда приняли участие представители Русской Православной Церкви: председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон, главный редактор Издательства Московской Патриархии епископ Балашихинский Николай, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, временно исполняющий обязанности руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси В.Р. Легойда, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ А.В. Щипков и другие.

На повестке пленарного заседания были вопросы, связанные с местом русской словесности в системе гуманитарных знаний, ролью учителя русского языка и литературы в современном гуманитарном пространстве, современными подходами и технологиями преподавания словесности, психолого-педагогическими проблемами дошкольного, школьного и вузовского образования, ролью музеев и библиотек в формировании современной социокультурной среды, а также общим состоянием филологической культуры в стране и культурно-просветительской деятельностью.

В начале заседания В.А. Садовничий приветствовал Святейшего Патриарха Кирилла, делегатов и гостей съезда. Ректор МГУ, в частности, отметил: «Первый съезд Общества прошел в мае 2016 года. За три года насыщенной и плодотворной работы под председательством Его Святейшества Общество зарекомендовало себя как авторитетная общественная организация, деятельность которой направлена на консолидацию усилий ученых, педагогов, деятелей культуры, мировой общественности для сохранения ведущей роли русского языка и литературы, укрепления единого культурно-образовательного пространства и культурно-просветительской деятельности».

Для оглашения и утверждения протокола мандатно-счетной комиссии съезда на сцену был приглашен председатель комиссии, член президиума Общества русской словесности Л.Л. Палько. Он сообщил данные о количестве зарегистрировавшихся делегатов и поступивших заявлений на вступление в Общество русской словесности.

По словам Л.Л. Палько, всего членов Общества русской словесности — 413, на съезде зарегистрировано 337 человек, мандатная комиссия рассмотрела 288 заявлений на вступление в организацию. Общим голосованием были приняты новые члены, утверждены повестка и регламент работы съезда.

В.А. Садовничий, отметив, что все процедурные требования выполнены, объявил съезд открытым.

Далее состоялась церемония вручения премии Общества русской словесности «Лучший учитель русской словесности». Положение о премии было утверждено на заседании Общества русской словесности 21 мая с.г.

Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте по русскому языку, президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы В.И. Толстой огласил приветствие Президента Российской Федерации В.В. Путина.

Председатель Общества русской словесности Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам и гостям съезда со словом.

С докладом выступил заместитель председателя Общества русской словесности В.А. Садовничий.

В своем выступлении министр просвещения РФ О.Ю. Васильева поддержала предложение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о введении курса по русской культуре. «Я благодарна, Ваше Святейшество, что наши достаточно робкие шаги Вы подытожили в своем выступлении, потому что я тоже глубоко убеждена, что это курс, который необходим. Причем он необходим не только школьникам, он необходим и в высших учебных заведениях», — сказала О.Ю. Васильева. По словам министра просвещения, курс должен формировать у каждого живущего в России «важнейший духовный код, связанный с русским языком, историей и литературой».

К исключительной компетенции съезда Общества русской словесности относится избрание председателя Общества. Председателем Общества русской словесности вновь был избран Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Также состоялось утверждение нового состава Президиума Общества русской словесности. Ответственным секретарем Общества избран заместитель директора Российской книжной палаты (филиал ТАСС) К.В. Антипов. Были избраны председатель и два члена Ревизионной комиссии. Ими стали советник президента Российского книжного союза В.С. Косоуров (председатель), заместитель министра просвещения РФ В.С. Басюк и исполнительный директор Ассоциации «Православная книга» А.С. Головин.

По предложению В.А. Садовничего в устав Общества были внесены изменения.

Затем состоялось обсуждение проекта резолюции II съезда Общества.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к участникам заседания с заключительным словом, в которым отметил важность деятельности Общества русской словесности, выразил признательность всем членам этой организации, а также сердечно поблагодарил В.А. Садовничего за усердные труды на посту заместителя председателя Общества русской словесности.

К открытию съезда Общества в здании Интеллектуального центра — Фундаментальной библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова были организованы специальные выставки и подготовлены тематические стенды. В частности, были представлены выставка археологических экспонатов, связанных с письменностью, виртуальная реконструкция московского Страстного монастыря, экспозиции философского факультета МГУ, Издательства МГУ, отдела редких книг. Участники съезда также могли ознакомиться с учебными пособиями издательства «Просвещение», стендом фонда «История Отечества», выставкой детского рисунка «Русская литература в художественном образовании детей первой половины XX века», организованной Институтом художественного образования и культурологии Российской академии образования Минпросвещения РФ, а также стендами, посвященными литературному наследию Даниила Гранина.

Работа съезда продолжится 7 ноября.

Русская линия