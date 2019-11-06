Политика санкций США, которые в последние годы стали слишком часто угрожать своим врагам и союзникам ограничительными мерами, привела к тому, что не только в России задумались над тем, чтобы создать свой аналог американским банковским картам Visa и MasterCard, но и в Европе больше не доверяют этим инструментам.

В связи с этим в Европе в настоящее время 20 банков занимаются разработкой единой европейской платежной системы, которая сможет заменить американские Visa, MasterCard и другие, сообщает газета «Взгляд».

В 2017 году Европейский центральный банк обеспокоился проблемой суверенитета платежей. Источники поясняют, что инициатива панъевропейской платежной системы (PEPSI — Pan-European Payment System Initiative) была «изначально политической», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse. По словам источников, в разработке единой европейской платежной системы задействовано большинство банков Франции, а также немецкий Deutsche Bank.

Ответственный за банковские карты и средства оплаты BNP Paribas Карло Боверо подтвердил, что идея единой системы обсуждается.

В России настоящее время уже создана собственная платежная система «Мир», оператором которой стала Национальная система платежных карт. НСПК появилась летом 2014 года, после того как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с системами Visa и MasterCard. Карты «Мир» обслуживаются не только в России, но и в ряде других государств.

Если Европа создаст собственную систему, то она станет ещё одним плодом американской санкционной политики, которая ударила по самим США.

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