Заместитель председателя ОВЦС УПЦ протоиерей Николай Данилевич в эфире «Першого Козацького» заявил, что в Украинской Православной Церкви спокойно восприняли решение части иерархов Элладской Православной Церкви по вопросу признания «ПЦУ», поскольку многие греческие архиереи выступают против признания этой церковной структуры, а в Элладской Церкви Синодальная форма управления, сообщает СПЖ.

«Мне многие епископы говорили, я не буду называть имён, что „даже если наша Церковь признает „ПЦУ“, я никогда в своей митрополии не буду их пускать в храмы, не буду с ними сослужить“. Это мне было сказано ещё прошлым летом. И этим летом тоже говорили», — отметил спикер УПЦ.

Именно поэтому сдержанная позиция Русской Православной Церкви по отношению к решению Элладской Церкви верна и может принести максимальную пользу, пояснил он. По мнению замглавы ОВЦС УПЦ, такая позиция даёт возможность и дальше здоровым силам внутри Элладской Церкви и других Церквей «сопротивляться этому вирусу греха и признания раскола, который идёт».

Священнослужитель также выразил удивление по поводу того, что украинский 30-летний раскол берутся врачевать те, кто за 100 лет не сумел решить проблему со своими раскольниками-старостильниками. Старостильников перерукополагают, а наших раскольников без хиротоний принимают «в сущем сане», которого нет, обратил внимание отец Николай.

Он объяснил, что решить проблему раскола могут только те, кто понимают всю его боль. В Элладской Церкви очень многие понимают боль украинского раскола, и те, кто её понимает, высказываются против признания «ПЦУ» и поддерживают Украинскую Православную Церковь.

Русская линия