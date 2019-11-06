Глава МИД России в рамках переговоров со своим греческим коллегой в Москве обратил внимание на активность американских дипломатов на церковном направлении…

Сергей Лавров: Представители США не скрывают, что именно они стоят за предоставлением автокефалии украинским раскольникам

Глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом в Москве обратил внимание, что в ходе переговоров обсудил с главой МИД Греции не только межгосударственные отношения России и Греции, но и ситуацию в мировом Православии, которое оказалось на грани раскола, сообщает Интерфакс.

Сергей Лавров выразил сожаление, что этой весьма непростой темой в своих политических целях пытаются воспользоваться США.

«Мы подтвердили, что Греция и Россия придерживаются позиции о невмешательстве государств и государства в дела Церкви. Что касается влияния этой ситуации в церковном мире на межгосударственные отношения между Москвой и Афинами, то у нас нет никакого желания искусственно создавать проблемы и препятствия для развития нашего сотрудничества во всех областях на взаимовыгодной основе», — сказал Лавров.

Вместе с тем, он обратил внимание, что США не скрывают, что именно они стоят за предоставлением автокефалии украинским раскольникам и пытаются ещё больше расколоть православный мир, пытаясь «кнутом и пряником» заставить Поместные Православные Церкви признать «ПЦУ».

«Я не слышал, чтобы Элладская Православная Церковь официально признала раскольническую Православную церковь Украины. Я слышал, что есть письмо Архиепископа (Афинского и всей Эллады) Иеронима, адресованное руководителю раскольников, но официального заявления Элладской Православной Церкви я не видел», — сказал Лавров в среду на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

«Что касается условий, под воздействием которых это письмо было направлено и вообще началась дискуссия в рамках Элладской Православной Церкви на эту тему, то да, внешнее влияние здесь налицо, — отметил российский министр. — Упомянутому письму Иеронима предшествовал визит господина Помпео в Афины, который особо и не скрывал, что среди вопросов, которые он там решал, был и этот вопрос».

«Как я понимаю, с этой же целью американские дипломаты ездили и на Святую гору Афон. И глава раскольнической так называемой „Православной церкви Украины“ Епифаний публично заявлял, что создание этой структуры было бы невозможно без прямой поддержки США», — добавил глава МИД РФ.

«Становится очевидным, что США не хотят ограничиваться тем, что уже было сделано, и пытаются продвигать раскол в православном мире в целом», — заявил Лавров, отметив, что «работа проводится практически со всеми Православными Церквями, и это прискорбно». «А спецпредставитель США по свободе вероисповедания, вопреки своему титулу, который, в общем-то, объясняет, чем он должен заниматься, публично призывает к тому, чтобы все признавали раскольников», — заявил Лавров.

Русская линия