Русская линия
Сводка новостей от 25 октября 2019

Банк России понизил ставку на 0,5%
К этому банк подтолкнули низкая инфляция, слабый рост российской экономики и снижение покупательной способности россиян…

Центральный банк РоссииБанк России сегодня пошёл на новое смягчение денежно-кредитной политики. Регулятор по итогам заседания совета директоров принял решение понизить ключевую ставку на половину процентного пункта. Таким образом, с 25 октября ставка составит 6,5% годовых, что является абсолютным рекордом за последние годы, сообщает 1eb.Ru.

С июня регулятор четыре раза понижал ставку, мотивируя своё решение сохранением относительной стабильности в финансовом секторе.

При этом наблюдатели отмечают, что впервые с декабря 2017 года ЦБ пошёл на понижение ключевой ставки сразу на половину процентного пункта. Параллельно в обзоре, опубликованном по итогам заседания совета директоров ЦБ, говорится, что понижен прогноз по инфляции. В годовом выражении инфляция составит не более 3,7%, а при наличии благоприятного внутреннего и внешнего фона она может снизиться сразу до 3,2%.

Эксперты Сбербанка ранее опубликовали свой прогноз, в котором анонсировали понижение ставки Центробанка также на половину процентного пункта.

Причём они не исключают и такого варианта, что сейчас ЦБ будет анализировать последствия смягчения монетарного курса, а на декабрьском заседании совета директоров российский регулятор может понизить ставку даже до 6% годовых.

Что это означается для простых россиян и бизнеса? То, что банки в каком-то обозримом будущем могут снизить проценты по выдаче кредитов, которые станут теперь чуть более доступными. Как известно, сами банки при выполнении ряда условий могут взять деньги в кредит у ЦБ (под эти самые 6,5%), а значит, выдавать кредиты они будут россиянам также могут под более низкие проценты.

Почему же Центробанк решил снизить ставку? Только потому, что инфляция в России оказалась ниже, чем ожидалось? Нет, не только. Дело, в том, что российская экономика сейчас испытывает серьёзные проблемы и растёт очень медленно. Таким образом, БЦ пытается поддержать этот рост. Кроме того, у российского населения в последние годы снизились реальные доходы, а за ними и покупательная способность. Для того, чтобы россияне не сокращали своих расходов, им предлагается брать более дешёвые кредиты.

Русская линия

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