В музее на Ганиной Яме открыта выставка «Пенза — Париж. Царский путь следователя Н.А. Соколова (1882−1924)»

В Музейно-выставочном центре монастыря святых Царственных страстотерпцев продолжается выставка «Пенза — Париж. Царский путь следователя Н.А. Соколова (1882−1924)», сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Экспозиция приурочена к 100-летию начала работы следователя по особо важным делам Николая Алексеевича Соколова в Екатеринбурге и на руднике «Ганина Яма».

Как рассказали в обители, гости увидят уникальные архивные материалы, дающие представление о непростом жизненном пути следователя. Также представлены редкие семейные фотографии Николая Алексеевича, которые хранятся у его потомков во Франции и в России. Многие из них впервые опубликованы в музейном пространстве.

На выставке также представлен очерк историка М.И. Вебера под названием «Жизнь и смерть Николая Соколова (1882−1924)», основанный на архивных источниках. Работа получила научный гриф Института истории и археологии УрО РАН.

Выставка открыта для посетителей до конца 2019 года.

Вход свободный.

Справки по телефонам: +7 (343) 219-08-47, +7 (902) 876-29-66.

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