Украинские власти во главе с новым президентом Украины Владимиром Зеленским ведут себя крайне непоследовательно в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе и постоянно делают противоречивые заявления, всё более скатываясь к риторике представителей прежнего режима Петра Порошенко.

Начиналось всё с того, что Россия и Украина смогли договориться об обмене пленными и успешно произвести его. Затем должна была последовать встреча в нормандском формате, условием которой было то, чтобы Киев согласится с реализацией так называемой «формулы Штайнмайера».

Данная формула, предложенная немцами, прописывает, каким образом и в какой последовательности будут реализовывать отдельные пункты Минских соглашений. В частности, она предусматривает порядок проведения выборов на Донбассе и начало вступления в действие закона об особом статусе этих территорий в составе Украины.

Поначалу в Киеве обещали согласовать данный документ, но чем больше проходило времени, тем меньше оставалось желания у украинских властей это делать. В результате в МИД Украины вроде бы заявили о своём согласии с формулой, но затем дали такие разъяснения в СМИ, что стало понятно, что украинские власти не разделяют не только этот документ, но и отказываются от выполнения самих Минских соглашений.

В результате встреча нормандской четвёрки оказалось под большим вопросом, и судя по последним заявлениям главы украинской делегации в Минске Леонида Кучмы, никакого мира на Донбассе в ближайшие годы не ожидается.

«Формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведёт, потому что это не формула мира», — заявил Кучма на церемонии вручения благотворительных стипендий лучшим студентам Черниговского национального технологического университета, сообщает ТАСС.

«Это формула политическая: а вдруг мы дожмём украинцев, они на неё согласятся, и мы развернёмся <…> Это вообще сдать нас с потрохами, так сказать», — заявил бывший украинский президент.

Он назвал полным абсурдом проведение выборов на Донбассе до вывода оттуда «иностранных войск» и установления украинскими властями контроля над границей с Россией. Кучма также заявил, что не может быть и речи об особом статусе Донбасса, поскольку, по его мнению, это будет означать переход к конфедеративному устройству Украины, что он также назвал неприемлемым.

Кроме того Кучма заявил, что, прежде чем соглашаться на какие-либо условия, украинские власти должны ещё прояснить вопрос о восстановлении Донбасса, которое, по его оценке, обойдётся не менее чем в € 100 млрд.

Стоит обратить внимание, что предоставление особого статуса Донбассу прописано в Минских соглашениях, и таким образом Кучма фактически отметает их выполнение. Формулу же Штайнмайера предложила отнюдь не Россия, а союзная Украине Германия, и причина этого состоит в том, что в Берлине понимают, что на Донбассе должны появиться официальные руководители, с которыми Киев мог бы начать переговоры о выполнении остальных пунктов достигнутых соглашений.

Требование же Киева полностью разоружить Донецк и Луганск, передать границу украинским военным, а только потом говорить о каких-то правах региона, явно невыполнимо, поскольку в условиях войны представители Донбасса на это никогда не пойдут.

Почему же тогда Кучма выдвигает такие невыполнимые требования?

Потому что украинским политикам Донецк и Луганск в составе Украины на самом деле не нужен. Парадокс, но всё выглядит так, как будто Кучма требует от России, Германии и Франции € 100 млрд за то, что Киев согласится взять Донбасс обратно в состав Украины. Ожидать в этих условиях, что на востоке Украины установится мир, не приходится.

Владимир Зеленский, который, как и Пётр Порошенко, не так давно назвал себя «президентом мира», идёт по пути своего предшественника и постепенно превращается в «президента войны».

Русская линия