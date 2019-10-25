Русская линия
Сводка новостей от 25 октября 2019

Новые старые инициативы чиновников
Российские власти решили вернуться к теме штрафов за незначительное превышение скорости на дороге…

ГИБДДГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников, принявший участие в совещании властей в Екатеринбурге, предложил правительству РФ вернуться к, казалось бы, закрытой ранее теме взимания штрафов с автолюбителей, которые незначительно превысили скорость на дороге. Помимо снижения порога ненаказуемой скорости с 20 до 10 км/ч он предложил также установить скоростной лимит в 50 км/ч в населенных пунктах, сообщает газета «Коммерсант».

Таким образом, власти предполагают бороться с большой смертностью на дорогах.

В открытой части заседания Дмитрий Медведев на инициативу Кувшинникова никак не отреагировал, но поручил вопрос штрафа за 10−20 км/ч проработать. МВД и другим ведомствам поручено обосновать целесообразность введения такого штрафа.

В начале декабря органы власти должны представить доклад в правительство по этому вопросу. Глава правительства также поручил разработать меры по наказанию иностранцев, нарушающих ПДД, а также пересмотреть принципы формирования дорожных фондов, что может привести к изменению правил расчета транспортного налога.

Санкция за небольшое превышение скорости, напомним, не применяется в России с 2013 года. В 2014 году МВД разработало законопроект о возвращении штрафа, но до Госдумы он так и не дошёл. В 2018 году эту тему поднял вице-мэр Максим Ликсутов на совещании в правительстве. Позже в ГИБДД заявили, что разработали законопроект со штрафом в 1,5 тыс. руб. за превышение скорости на 10−20 км/ч и 3 тыс. руб. за превышение на 20−40 км/ч, но документ никуда не внесли.

Мнения по поводу возвращения санкции разделились: Минтранс и ГИБДД выступает за, «Единая Россия» — против. По мнению парламентариев сначала надо привести в порядок скоростные лимиты на трассах, исключив ситуации, когда на многополосной магистрали стоит знак «60».

Независимые эксперты также призывают разобраться с камерами, исключив злоупотребления в регионах, где комплексы ставят частные компании, работающие в рамках концессий и получающие доход от штрафных постановлений. В апреле вице-премьер Максим Акимов заявил, что «молниеносных» и не прошедших «проверку» решений приниматься не будет.

Если штрафы будут введены, это станет ещё одной крайне непопулярной мерой кабинета министров Медведева. Не секрет, что в российском обществе и без того наблюдается всё более сильное раздражение действиями властей, и как бы чиновники не обосновывали введение штрафов, веры у россиян в то, что власти в данном случае думают о безопасности дорожного движения, а не о том, как бы пополнить опустевшую казну, практически нет.

Русская линия

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Новые старые инициативы чиновников
Российские власти решили вернуться к теме штрафов за незначительное превышение скорости на дороге...

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