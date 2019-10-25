С 1 по 7 ноября 2019 года в Москве состоится XVI Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел» под девизом «Доброе кино». Площадка фестиваля — кинотеатр «Поклонка» в Музее Победы, сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел» проводится под патронатом председателя Попечительского совета комплексной целевой программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России», президента Фонда социально-культурных инициатив С.В. Медведевой. Духовный попечитель кинофестиваля — Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Исполнители проекта — Фонд социально-культурных инициатив, Центр духовно-нравственной культуры «Покров». Мероприятие проводится при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Программа кинофестиваля ориентирована в первую очередь на детей, подростков, молодежь и семью. Это благотворительный проект — вход для зрителей на все кинопоказы и мероприятия по бесплатным пригласительным билетам.

В этом году на кинофестиваль были заявлены 405 фильмов из 36 стран. К участию в конкурсной, внеконкурсной и ретроспективной программах фестиваля отобраны 137 кинолент.

В дни работы фестиваля в рамках проекта «КиноЗеркало истории» зрители встретятся с народным артистом РФ Владимиром Хотиненко; в рамках Года театра в России и празднования 90-летия В.М. Шукшина пройдет творческая встреча с актером Владимиром Борисовым. Вниманию зрителей будет предложен моноспектакль «Пять рассказов Шукшина» в исполнении артиста.

К празднованию 100-летия Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) будут приурочены специальная авторская ретроспективная программа короткометражных фильмов «ВГИКовская классика» (автор — кинорежиссер, педагог, продюсер, эксперт по отбору короткометражных игровых фильмов МБКФ «Лучезарный Ангел» Владимир Тумаев), а также ретроспективная программа «Мастер и его ученики», состоящая из короткометражных игровых фильмов выпускников ВГИК, посвященная 80-летнему юбилею народного артиста России Владимира Меньшова, которую представит сам юбиляр.

Помимо конкурсных и внеконкурсных показов в рамках фестиваля для детей и подростков будут организованы следующие творческие и образовательные мероприятия:

мастер-классы «Тайны создания мультфильмов: три способа анимации»;

мастерская для юных создателей анимационного кино «Добрый взгляд»;

лаборатория мобильного кино для подростков «ProДобро» (комплекс интерактивных занятий и мастер-классов по созданию короткометражных фильмов, снимаемых на камеру мобильного телефона).

Также пройдет ряд других мастер-классов, посвященных теме кино и телевидения.

С 1 по 7 ноября для зрителей XVI Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел» будут действовать льготные цены на билеты в Музей Победы (при наличии пригласительного на кинофестиваль).

28 октября в пресс-центре Информационного агентства России ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению XVI Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел». О конкурсной и образовательной программах фестиваля, географии участников, составе жюри и специальных гостях расскажут члены оргкомитета и дирекции кинофестиваля, эксперты по отбору и создатели фильмов, участвующих в конкурсной программе.

Вход только для представителей СМИ по предварительной аккредитации при наличии паспорта или редакционного удостоверения. Справки и аккредитация: +7 (903) 284-25-41, +7 (499) 791-03-87.

Церемонии открытия и закрытия кинофестиваля состоятся соответственно 1 и 7 ноября в кинотеатре «Поклонка» в Музее Победы по адресу: г. Москва, Площадь Победы, д. 3.

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