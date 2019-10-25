23 октября 2019 года в Главном здании ПСТГУ прошла конференция, посвященная 60-летию со дня кончины игумена Серафима (Кузнецова), который посвятил свою жизнь исполнению христианского долга любви перед ближним — спас и сохранил от осквернения мощи преподобномучениц Великой княгини Елизаветы и инокини Варвары, сообщает сайт ПСТГУ.

Отец Серафим был начальником Серафимовского скита Белогорского Николаевского монастыря, человеком истинно монашеского устроения и духовной жизни. По приглашению игумена Серафима в 1914 году Великая княгиня Елизавета Федоровна посетила Белгородский монастырь и Серафимовский скит. Она прониклась благоговением к игумену Серафиму, и он стал одним из ее духовников. Отец Серафим дал слово Великой княгине Елизавете Федоровне, предчувствовавшей свою скорую гибель, похоронить ее по-христиански. После мученической гибели Великой княгини Елизаветы под Алапаевском, игумен Серафим участвовал в поиске тел и извлечении их из шахты. Вместе с двумя послушниками он перевез тела алапаевских мучеников в Русскую духовную миссию в Пекине, а тела преподобномучениц Великой княгини Елизаветы и инокини Варвары, помня о желании Великой княгини, перевез на Святую землю. Игумен Серафим до конца своей жизни оставался в Иерусалиме, и еще 40 лет земного служения было отпущено ему для молитвы и свидетельства о Великой матушке, которая предпочла эмиграции путь крестных страданий на своей новой родине.

Перед началом конференции была отслужена лития. Ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьёв поприветствовал участников конференции в Соборной палате Московского епархиального дома, в котором проходил Поместный Собор 1917−1918 гг. Отец Владимир отметил, что очень велика вероятность того, что игумен Серафим был одним из участников этого Собора. Отец Ректор также подчеркнул важность сохранения в нашей памяти страшных событий XX века. Живя в нынешнее благодатное время, мы должны не только почитать святых, наших молитвенников и наставников, но и учиться у наших великих по духу соотечественников, как своей жизнью исповедовать свою веру.

По словам декана богословского факультета протоиерея Павла Хондзинского, личность отца Серафима, его духовный опыт, его уникальные труды по собиранию и редактированию монашеских уставов долгое время оставались в тени. «Конференция ставит своей целью представить наследие игумена Серафима во всей многогранности и полноте, а также рассмотреть ряд вопросов, связанных с церковной жизнью русской диаспоры на Святой Земле в ХХ веке», — отметил отец Павел.

В рамках конференции была организована тематическая выставка, посвященная жизни и трудам игумена Серафима (Кузнецова) и заседание круглого стола на тему «Русская церковь на Святой земле в 20−60-х гг. XX в.».

Работа конференции завершилась премьерным показом и обсуждением документального фильма «Игумен Серафим. Духовный подвиг» (2019 г.), режиссером и сценаристом которого стала послушница Ксения Хайнбюхер.

Конференция организована богословским факультетом ПСТГУ.

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