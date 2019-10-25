|Сводка новостей от 25 октября 2019
|
|
Новые старые инициативы чиновников
В Киеве начали хоронить «формулу Штайнмайера» и «Минские соглашения»
Архимандрит Христофор (Ставрос): «Наша Святая Церковь в настоящее время переживает большие испытания из-за украинского церковного вопроса»
Банк России понизил ставку на 0,5%
Этот день в Русской истории
В ПСТГУ состоялась конференция к 60-летию со дня кончины игумена Серафима (Кузнецова)
В музее на Ганиной Яме открыта выставка «Пенза — Париж. Царский путь следователя Н.А. Соколова (1882−1924)»
В Москве пройдёт ХVI Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел»