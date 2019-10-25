Русская линия
Сводка новостей от 25 октября 2019

В Москве вновь прозвучит «Голос Памяти»
На Бутовском полигоне пройдет ежегодная акция, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий…

Акция Голос Памяти30 октября 2019 года, в День памяти жертв политических репрессий, приход храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Бутове и Мемориальный центр «Бутово» при поддержке мэрии Москвы проведет на Бутовском полигоне ежегодную акцию «Голос Памяти», сообщает Патриархия.Ru.

В 10.00 в каменном храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Бутове будет совершено поминальное богослужение, по окончании которого в 10.30 акция продолжится на территории захоронений, где будут зачитываться имена погибших в Бутове в соответствии с «расстрельными списками» НКВД, по дням приведения приговоров в исполнение.

Все желающие смогут возложить цветы и поставить свечи на насыпи погребальных рвов. Чтение имен будет проходить перед открытым 27 сентября 2017 года мемориалом «Сад памяти» и продлится, предположительно, до 18.30.

Гостям и участникам акции будет предложен чай.

При поддержке мэрии Москвы будет организовано дополнительное транспортное сообщение от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского».

Русская линия

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