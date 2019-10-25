Игумен монастыря Григориат на Святой горе Афон архимандрит Христофор (Ставрос) обратился с письмом к иерархам Элладской Православной Церкви, в котором изложил позицию монастыря относительно украинского церковного вопроса и предупредил о возможном расколе между Поместными Православными Церквами по этому поводу. Об этом говорится в письме Святогорской обители, фотокопия которого было опубликовано 23 октября 2019 года изданием Fanarion.blogspot.com, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Наша Святая Церковь в настоящее время переживает большие испытания из-за украинского церковного вопроса. Единство между Поместными Святыми Церквями Божьими колеблется, и вероятность раскола очень велика, — отметил в своём письме к иерархам Элладской Церкви игумен монастыря Григориат. — Наша боль за Церковь побуждает нас поручить братьям нашей святой обители глубоко изучить вопрос, основываясь на канонические и синодальные традиции и заветы святых отцов».

Архимандрит Христофор также отметил, что насельники Святогорской обители молятся Богу о единстве.

«Мы молимся, чтобы Всемилостивейший вселил Дух правды, который „призвал к единству всех“, и просветил святых архиереев с наивысшей мудростью сохранить единым Тело Христово <…>, — написал архимандрит Христофор. — Первую часть нашего исследования в письменном виде мы предлагаем с почтением и доверием на рассмотрение святых архиереев в надежде, что мы вносим по своим возможностям вклад в единство Церкви».

Следует отметить, что близкое к Константинопольскому Патриарху греческое издание, которое опубликовало это письмо, сопровождало его текст насмешкой и выражением откровенного пренебрежения к афонским монахам, которые посмели возвысить свой голос по этому поводу. В частности, журналисты портала упрекнули монахов, в том, что те считают, что они «якобы имеют право голоса в украинском церковном вопросе».

Таким образом, становится очевидным, что афониты в своём исследовании приходят к противным для Фанара выводам и считают неверным признание «ПЦУ».

Заявление игумена монастыря Григориат стало далеко не единственной реакцией Афона на антиканонические действия Патриарха Варфоломея. Во время посещения главой Фанара Святой Горы желание сослужить с ним обнаружили только треть афонских игуменов. Многие из них не сочли нужным появиться и на официальной встрече Патриарха в Карее — административном центре Святой Горы. Игумен греческого монастыря Костоманит не делегировал на эту встречу даже своих представителей.

Красноречиво выглядит и тот факт, что, несмотря на приезд украинских раскольников на Афон (а туда прибыли четыре «епископа» ПЦУ), в день его посещения Константинопольским Патриархом, никто из них не был допущен к участию в официальных мероприятиях и богослужении.

Русская линия