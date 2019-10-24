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Сводка новостей от 24 октября 2019

Владимир Легойда принял участие во всероссийской конференции «Профилактика религиозного экстремизма» в Орле

24 октября 2019 года председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, временно исполняющий обязанности руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетил город Орел, сообщает Патриархия.Ru.

В. Легойда принял участие в работе пленарного заседания Всероссийской научно-практической конференции «Профилактика религиозного экстремизма: ценностно-мировоззренческие аспекты», где выступил с докладом на тему «Знания и традиция — прививки против квазирелигиозного экстремизма».

Мероприятие прошло в Орловском государственном университете им. И.С. Тургенева. В конференции также участвовал митрополит Орловский и Болховский Тихон.

В своем выступлении представитель Церкви отметил, что «на современном этапе развития общества знание о религии приобретает существенную практическую ценность, поскольку чем больше человек знает о религиозных традициях, тем сложнее им манипулировать в ситуации, когда эти традиции используются экстремистами».

Говоря о влиянии религии на политику и международные отношения, глава Синодального отдела обратил внимание участников конференции, что в даже XXI веке, который многие привыкли считать просвещенным, христиане на Ближнем Востоке подвергаются беспрецедентным гонениям и давлению.

В завершение доклада В. Легойда призвал собравшихся отстаивать практическую значимость религиоведческих знаний в современном мире.

В тот же день в Орловском государственном университете представитель Церкви провел встречу со студентами, в рамках которой рассказал о деятельности возглавляемого им Синодального отдела и об особенностях представления образа Церкви в СМИ.

В ходе поездки также состоялась встреча В. Легойды и митрополита Тихона с губернатором и председателем правительства Орловской области А. Клычковым. В завершение председатель Синодального отдела посетил духовно-православный центр «Вятский Посад», где принял участие в работе круглого стола «Воспитание нравственности как фактор профилактики религиозно мотивированного экстремизма».

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