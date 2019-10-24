24 октября 2019 года немецкие депутаты рассматривали предложения «Левой партии» и партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) по изменению политики в отношении России. Проект «левых» назывался «Ослабление напряженности с Россией — нет продлению санкций против России», а АдГ — «За новую политику в отношении России — сотрудничество вместо конфронтации», сообщает «Немецкая волна».

В своём документе «Левая партия» призвала германское правительство провести работу с ЕС для снятия экономических санкций против России, «поскольку они не являются ни эффективными, ни экономически значимыми и скорее вызывают проблемы, чем решают их». Кроме того, «левые» заявили, что федеральному правительству следует использовать форум «Петербургский диалог» в качестве двустороннего инструмента для снижения недоверия между Россией и Германией и начала «конструктивного диалога». В отношении ситуации на востоке Украины, «Левая партия» потребовала от Берлина «решительно требовать выполнения обязательств» всех сторон.

Депутаты от АдГ в своем документе требовали, среди прочего, расширения экономического сотрудничества, укрепления взаимодействия городов и дальнейшего развития германо-российского молодежного обмена, что также должно было бы помочь постепенному ослаблению существующего визового режима. В АдГ полагают, что в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) следует разработать совместный с РФ договор о безопасности в Европе. Другим требованием было возобновление российского участия в различных международных форматах диалога, из которых Россия была исключена после присоединения Крыма и начала военных действий на востоке Украины.

Правые популисты потребовали от правительства проводить в Евросоюзе работу по отмене всех санкций против России. АдГ считает, что санкционная политика ЕС в отношении РФ провалилась, а помимо прочего, участие Германии в санкционном режиме ЕС с самого начала не отвечало её интересам.

Большинство немецких депутатов отказались поддерживать данные законопроекты. Однако, сам по себе факт того, что вопрос отмены санкций был внесён на обсуждение немецкого парламентам, весьма говорящий. Судя по всему, тема антироссийских санкцией приобретает всё большее звучание во внутренней политике Германии, и немецкая оппозиция стремится использовать её для того, чтобы заработать себе политические очки в глазах германских избирателей.

Русская линия