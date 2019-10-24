Русская линия
Сводка новостей от 24 октября 2019

Встреча митрополита Волоколамского Илариона с госсекретарём США не состоялась
Майк Помпео встретился лишь с главой «ПЦУ» Епифанием Думенко…

Епифаний Думенко и госсекретарь США Майк ПомпеоСогласно публичному графику Госдепартамента США, во вторник госсекретарь Майк Помпео должен был встретиться с председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Иларионом. Однако, данная встреча не состоялась, сообщает Orthochristian.com.

Встречи владыки Илариона и Помпео не было, но госсекретарь встречался с главой украинских раскольников Епифанием Думенко. При этом до сих пор нет никакой информации о том, кто отменил данные переговоры и почему.

Тем временем, Думенко прокомментировал встречу на своей странице в Facebook, отметив, что он «выразил благодарность за многолетнюю солидарность и надежную поддержку США, что крайне важно для укрепления независимости Украины».

Он также рассказал о проблемах, стоящих перед «ПЦУ», особенно в Крыму и Донбассе. В свою очередь Помпео «подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки защищали и будут защищать право каждого на свободу вероисповедания и возможность исповедания веры по своему выбору», пишет Думенко, выразив надежду, что США также помогут в противодействии «российской агрессии».

Сам Помпео написал в Твиттере: «рад встрече с митрополитом Епифанием из Православной Церкви Украины сегодня. Ваша защита #religiousfreedom для всех украинцев достойна похвалы, и я рад видеть, что Вы были удостоены награды Athenagoras Human Rights Award за это. Поздравляю — вполне заслуженно!»

По сообщению пресс-службы «ПЦУ», на встрече также присутствовали посол США по особым поручениям Самуэль Браунбек, заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент и «архиепископ» Евстратий Зоря.

Русская линия

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