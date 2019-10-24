Русская линия
Сводка новостей от 24 октября 2019

Делегация Фанара прибыла в Белград
Представители Константинопольского Патриархата пытаются склонить Сербскую Церковь признать украинских раскольников…

Сербский Патриарх Ириней и митрополит Галльский Эммануил24 октября 2019 года делегация Константинопольского Патриархата прибыла в Белград, где намерена провести переговоры по межправославным вопросам с Сербским Патриархом Иринеем, членами Синода и иерархами Сербской Православной Церкви, сообщает «Orthodox times».

В делегацию Фанара вошли известные своей поддержкой действий Патриарха Варфоломея на Украине митрополит Галльский Эммануил, митрополит Адрианопольский Амфилохий, митрополит Пергамский Иоанн и секретарь Священного Синода Константинопольского Патриархата дьякон Григорий (Франгакис).

С какой целью прибыли представители Константинополя в Сербию, очевидно. Сербская Православная Церковь занимает принципиальную позицию по ситуации на Украине и категорически отказывается признавать украинских раскольников. Однако, представители Фанара надеются заставить Сербского Патриарха отказаться от своей позиции.

В качестве аргументов они могут использовать угрозы о признании Константинопольским Патриархатом македонских и черногорских раскольников по образцу Украины. Не случайно, в Северной Македонии уже заявляют, что Фанар готов начать прямые переговоры с «Македонской церковью» по её признанию и предоставлению ей автокефалии.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Встреча митрополита Волоколамского Илариона с госсекретарём США не состоялась
Майк Помпео встретился лишь с главой «ПЦУ» Епифанием Думенко...

Примирить Москву и Фанар «человекам невозможно»
Митрополит Волоколамский Иларион провёл безрезультатные переговоры с главой Американской архиепископии Константинопольского Патриархата митрополитом Элпидофором...

Элладская Православная Церковь теряет доверие греков
Греческие СМИ сообщают, что доверие к Элладской Церкви среди греков снизилось с 80% до 36%...

Делегация Фанара прибыла в Белград
Представители Константинопольского Патриархата пытаются склонить Сербскую Церковь признать украинских раскольников...

Немецкая оппозиция потребовала отменить санкции против России
«Альтернатива для Германии» и «Левая партия» внесли в бундестаг законопроекты об изменении внешней политики Германии...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память преподобного Льва Оптинского и вспоминаем основание Русского Монархического Собрания...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика