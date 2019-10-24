24 октября 2019 года делегация Константинопольского Патриархата прибыла в Белград, где намерена провести переговоры по межправославным вопросам с Сербским Патриархом Иринеем, членами Синода и иерархами Сербской Православной Церкви, сообщает «Orthodox times».

В делегацию Фанара вошли известные своей поддержкой действий Патриарха Варфоломея на Украине митрополит Галльский Эммануил, митрополит Адрианопольский Амфилохий, митрополит Пергамский Иоанн и секретарь Священного Синода Константинопольского Патриархата дьякон Григорий (Франгакис).

С какой целью прибыли представители Константинополя в Сербию, очевидно. Сербская Православная Церковь занимает принципиальную позицию по ситуации на Украине и категорически отказывается признавать украинских раскольников. Однако, представители Фанара надеются заставить Сербского Патриарха отказаться от своей позиции.

В качестве аргументов они могут использовать угрозы о признании Константинопольским Патриархатом македонских и черногорских раскольников по образцу Украины. Не случайно, в Северной Македонии уже заявляют, что Фанар готов начать прямые переговоры с «Македонской церковью» по её признанию и предоставлению ей автокефалии.

Русская линия