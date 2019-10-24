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Сводка новостей от 24 октября 2019

Израильские археологи нашли древний храм, посвященный неизвестному мученику

Еврейские археологи обнаружили христианский храм возрастом 1,5 тысячи лет с часовней, посвященной неизвестному «славному мученику», сообщает Седмица.Ru со ссылкой на управление древностей Израиля.

Церковь была обнаружена у города Бейт-Шемеш в иерусалимском округе. Базилика занимает площадь в 1,5 дунама (1,5 тысячи «квадратов»). Предположительно, ее строительство началось в VI веке при византийском императоре Юстиниане.

Внутри церковь богато украшена фресками и мозаиками с изображением листьев, фруктов, птиц и геометрических элементов.

Позднее, в годы правления императора Тиберия II Константина, к базилике была пристроена часовня, надпись внутри которой говорит о посвящении «славному мученику».

«Личность мученика неизвестна, но исключительное богатство сооружений указывает на то, что этот человек был важной фигурой», — заявил руководитель раскопок Биньямин Сторчан. Археологи полагают, что мощи мученика могли находиться в крипте часовни.

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Израильские археологи нашли древний храм, посвященный неизвестному мученику
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